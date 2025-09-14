兒童交通安全受關注 靖娟「小黃帽童樂會」宣導正確觀念

靖娟基金會今舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，透過互動遊戲與實境體驗的關卡，幫助孩子學習自我保護。（圖由靖娟基金會提供）

2025/09/14 16:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕開學後校園周邊的交通流量升高，學生通學安全受到關注。為將交通安全教育向下扎根，靖娟兒童安全文教基金會今舉辦「小黃帽交通安全童樂會」，透過互動遊戲與實境體驗的關卡，幫助孩子學習自我保護。交通部政務次長陳彥伯指出，推動5階段模組教材進入校園已數年，今年更補助改善校園周邊環境，營造更安全的通學條件，兒童交通事故死亡人數已有所下降。

據警政署統計，近4年來台灣每年平均有1萬476名12歲以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近30名孩子傷亡。兒童為行人時主要肇因前3名為穿越道路未注意左右來車、未依規定行走地下道或天橋穿越道路、在道路上嬉戲或奔走不定等，佔死傷人數近3成。而駕駛人乘載兒童發生事故死傷近4年加總高達3萬3000人，小客車事故占約2成、機車事故則高達8成，死傷原因包含未繫安全帶、未搭乘安全座椅、未戴安全帽等不當乘車行為所致。

國教署長彭富源表示，在社會宣導與校園教學上，期盼能持續培養學童正確的交安知能，也特別感謝靖娟基金會，針對不同年齡層設計多元課程，讓孩子們都能獲得適切的學習。教育部願與各界攜手，共同打造更完善的安全環境，讓小朋友能夠安全出門、平安回家。

靖娟基金會執行長許雅荏提到，從兒童交通事故分析當中發現，年齡越小的孩子越容易因為生理能力的限制造成風險例如身高或視覺，反而中高年級的孩子雖能力漸好但違規比例上升，可見無論危險感知或對於道路上規則的認識都是交通能力的核心議題。

「小黃帽交通安全童樂會」規劃17個遊戲關卡，有安全過馬路技巧、視野死角體驗及夜間視線挑戰等實境任務，也有實際乘坐安全座椅、搭乘公車守則等，強化孩子的乘車防護知識。另與全家便利商店合作，推出「歡迎光臨！全家交安小店長」關卡，孩子們穿上迷你制服化身超萌小店長，在體驗整理貨架與結帳的任務中，輕鬆學習交通安全。

