    首頁　>　生活

    美濃大峽谷罰不怕？拖板車夜載2怪手違法入坑 3人重罰900萬

    拖板車載運怪手進入農地坑洞，非法掩埋廢棄物。（民眾提供）

    拖板車載運怪手進入農地坑洞，非法掩埋廢棄物。（民眾提供）

    2025/09/14 16:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄美濃農地遭盜採砂石、違法回填廢棄物，出現大坑洞遭諷是「美濃大峽谷」並引發熱議，警方近日針對農地非法砂石外運及回填廢棄物事件綿密巡邏和監控，昨（13）日晚上7點多在美濃區成功段某處農地，發現地主未經許可提供土地回填廢棄物，地主等3人遭裁處共900萬元罰鍰外，並移送法辦。

    警方表示，昨晚7點半多，旗山分局吉東所巡邏警組發現有拖板車載運2輛怪手準備駛離美濃區成功段某處農地，上前攔查，並通報環保局派員迅速到場勘查，認定涉嫌違反廢棄物清理法第9條、第46條第1項第3款規定，現場查扣怪手2輛，另將黃姓、張姓涉案人帶回。全案將持續追查地主及其他共犯後，依違反廢棄物清理法移請橋頭地檢署偵辦。

    環保局指出，拖板車進入的該處農地為既有專案列管坑洞，現場發現黃姓司機企圖移動怪手，警方立即留置人車，並進行現場戒護。稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留，以利後續調查與蒐證。經查該地張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機，未經許可提供土地回填廢棄物，除依廢清法36條規定，各裁處最高300萬元，合計900萬元罰鍰外，並移送法辦。

    警方進一步說明，12日立委柯志恩與黨籍議員前往會勘的「溪埔寮大坑」，為美濃區成功段369地號農地，8月27日即由橋頭地檢署檢察官率隊查扣怪手4輛，並持續偵辦中；另成功段95號農地於8月27日亦遭查扣4輛怪手，相關案件檢警均在偵辦中。

    高雄旗山分局吉東所巡邏警組發現有拖板車載運2輛怪手，準備駛離美濃區成功段某處農地，上前攔查。（民眾提供）

    高雄旗山分局吉東所巡邏警組發現有拖板車載運2輛怪手，準備駛離美濃區成功段某處農地，上前攔查。（民眾提供）

    環保局指出，稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留，以利後續調查與蒐證。（民眾提供）

    環保局指出，稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留，以利後續調查與蒐證。（民眾提供）

    圖
    圖
