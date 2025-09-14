鼓勵新人加把勁 新北明年加碼生育獎勵金、好孕專車升級

新北市民政局今辦「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，市長侯友宜與準新人合影。（記者黃政嘉攝）

2025/09/14 15:36

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市民政局今辦「2025新北市聯合婚禮」新人說明會，協助102對準新人迎接人生新篇章，新北市長侯友宜也宣布，明年1月起生育獎勵金加碼為第一胎4萬元、第二胎4.5萬元，第三胎後皆維持5萬元，另明年2月起再升級好孕專車服務趟次、金額及補助範圍，妥善照顧新手爸媽。

侯友宜表示，為減輕市民育兒經濟壓力，新北市今年首次大幅提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎含以後為5萬元，為讓新生兒家庭更安心迎接新生命的到來，明年1月起再加碼生育獎勵金，「鼓勵新人加把勁」生兒育女，也減緩家長在育兒經濟上的負擔。

請繼續往下閱讀...

侯友宜也說，新北市的好孕專車將在明年2月起，加碼專車補貼趟次從28次增加到36次；同時提高補助金額，從原本200元調升至250元，最多補助9000元，且不限搭乘使用用途，使用期限至預產期後6個月內，支持孕婦外出及提高便利性；另加碼針對司機高趟次獎勵機制，單月100趟次以上5000元、50趟次以上2000元，打造孕婦友善環境。

參與聯合婚禮的30歲周先生表示，新北市加碼生育獎勵金是不錯的誘因，有與太太計畫生2胎，好孕專車服務對太太來說，也能紓解懷孕期的交通移動需求；另對新人27歲李小姐說，有加碼生育獎勵金，多少有助生孩子的意願，跟老公規劃先生1胎，而好孕專車還待觀察會不會好叫車、夠不夠方便等實際需求。

另有2對新人都分享，因為武漢肺炎疫情另一半的體貼照顧，因此升溫戀情、共結連理。侯友宜自曝結婚42年，也是有與太太意見不一的時候，他說，「愛是犧牲、奉獻」、最甜蜜的負擔，祝福大家結婚懷孕、育兒都圓滿成功。

2025新北市聯合婚禮將有102對準新人結為連理。（記者黃政嘉攝）

新北市明年2月起再升級好孕專車服務趟次、金額及補助範圍。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法