    嘉市兒福中心升級重啟 邀親子共學共玩

    嘉市兒童福利服務中心升級後今天重開館，吸引親子體驗遊戲區。（嘉市政府提供）

    嘉市兒童福利服務中心升級後今天重開館，吸引親子體驗遊戲區。（嘉市政府提供）

    2025/09/14 15:16

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有30餘年歷史的嘉義市兒童福利服務中心，歷經10個月修繕與升級後，各遊戲區今天以嶄新風貌重新啟用，市府舉辦「嘉的遊樂園，你我的後援」親子育樂活動，吸引逾500位大小朋友共同見證場館的蛻變。

    今天市長黃敏惠、立委王美惠及多位市議員到場與大小朋友同樂。黃敏惠表示，兒福中心自1993年啟用以來，長年承載親子陪伴與社區共學使命，市府去年編列2460萬元整建，廣泛蒐集1千位市民意見，期望打造符合現代家庭需求的親子空間。

    兒福中心位於興業東路，設施全面升級後，功能更趨多元。新設置開放閱讀區、親子烘焙教室、感統滑梯區、體能挑戰區、聲光放電室與數位體驗區，加入更多適合不同年齡段孩子的教玩具，讓孩子在探索中訓練平衡感、專注力與敏捷度。

    也在不同區域，設置不同主題，例如融入木都意象打造遊戲區，孩子玩著套圈圈玩具時，彷彿置身在充滿小動物的森林間，充滿童趣；幼兒親子遊戲室則以道路安全為主題，布置成為道路場景，寓教於樂，讓道安意識從小扎根。

    市府社會處長李思賢說，為鼓勵家長放下手中3C，多與孩子互動，兒福中心新規劃親子時光基地、烘焙小屋、大型電視牆，提供家庭共學共玩的環境，增進情感連結。兒福中心開放時間為每週二至日早上8點30分至11點30分;下午1點30分至4點30分。

    嘉市兒福中心設施全面升級，新設置體能挑戰區。（嘉市政府提供）

    嘉市兒福中心設施全面升級，新設置體能挑戰區。（嘉市政府提供）

    30餘年歷史的嘉市兒福中心，歷經10個月修繕與升級後，今天以嶄新風貌重新啟用。（嘉市政府提供）

    30餘年歷史的嘉市兒福中心，歷經10個月修繕與升級後，今天以嶄新風貌重新啟用。（嘉市政府提供）

