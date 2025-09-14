雲林「萬寶龍」20個月生了1萬多人 張麗善到第1萬名寶寶家中道喜

雲林縣催生增產萬寶龍計畫，去年至今累計出生人數有1萬多人，縣長張麗善前往第1萬名寶寶家中道喜。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化嚴重，雲林縣政府去年推出「2年6億催生增產雲林萬寶龍」計畫，目標為龍年、小龍年能催生1萬個寶寶，重賞果然有成效，出生人數激增，去年1月至今累計出生有1萬109人，縣長張麗善今（14）日前往第1萬名寶寶家中道喜。

台灣人口連續多年負成長，尤其出生人數每年創新低，雲林出生人數每年僅3000多人，縣府在去年推出萬寶龍計畫，除提高生育津貼前3胎每胎補助3萬元、第4胎每胎提高至10萬元，且去年、今年生產加碼再給3萬元，最高一胎可領13萬元。

張麗善在斗六市長林聖爵、社會處長林文志等人陪同，前往斗六市成功里第1萬名寶寶家中道喜，致贈金鎖片禮盒、雞精及品格教育書籍，祝福寶寶健康成長，並感謝父母對縣府政策支持。

張麗善說，第1萬名寶寶誕生在斗六市成功里也象徵萬寶龍計畫很成功。她說，從去年1月至今全縣出生人數有1萬109人已達標，但計畫並沒有終止，只要是今年12月31日前出生的孩子一樣享有加碼補助。

第1萬名寶寶是獅子座男孩，寶寶父親雲林科技大學電子系教授王斯弘表示，台灣出生率在全球排名倒數，少子化會影響國家整體發展，萬寶龍計畫確實有助於提高出生率，雲林去年粗出生率全國第1名，今年截至目前也是第1名，希望雲林縣把城市魅力打造起來，讓人口不再外移。

張麗善指出，去年雲林出生人數有6923人，比前年3206增加一倍多，今年目前已有3031人，為讓孩子能留在雲林，縣府進一步打造友善育兒環境，包括托育一點通、20鄉鎮托嬰中心、2至3歲幼幼班全縣盤整有96班以上，讓家長放心生、安心養。

