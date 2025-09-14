聽嘸中文嘛ㄟ通！ 壽山國家自然公園AI翻譯 支援多國語言零距離交流

壽山國家自然公園推出「雙語淺山生態環教體驗活動」，讓國際旅客認識壽山洞穴之美。（國家公園署提供）

2025/09/14 15:01

〔記者黃宜靜／台北報導〕壽山國家自然公園坐擁山、海、河、港美景，是許多人遊玩好去處；內政部國家公園署國家自然公園管理處表示，隨著國際遊客比例日益增加，壽山國家自然遊客中心近日完成多語化服務升級，提供中、英、日、韓、德、法、越南、泰國及印尼等9國語言展示手板冊、旅遊資訊摺頁及語音導覽，更配置AI語音辨識系統，支援30種語言即時翻譯對答，享受無障礙交流。

國家公園署表示，壽山國家自然公園為國內首座國家自然公園，範圍涵蓋半屏山、大小龜山、壽山與旗後山，鄰近高鐵、台鐵、捷運、輕軌與高雄港旅運中心，交通便利，每年吸引超過300萬人次造訪。

國家公園署指出，壽山國家自然公園遊客中心因應外國旅客來訪比例日益增加，新住民遊客參訪，自管處規劃多語化展示內容與旅遊資訊，確保不同語系的遊客都能使用母語獲得交通、環境教育與遊憩訊息；另，也新配置AI語音辨識系統，可即時辨識30種語言，進行雙向翻譯對答，讓跨國交流不再因語言受限，服務品質大幅提升。

國家公園署表示，為配合「2030雙語政策」，今（114）年自管處與國發會舉辦「國家公園導覽及活動融入雙語元素計畫」，整合在地資源，串聯學校、地方組織、公私部門、機關等單位，共同打造在地雙語資源網絡，如開設「英語展場及旗後山導覽解說培訓」、「英語雙向視譯課程」，也推出10場「雙語淺山生態環教體驗活動」。

國家公園署說，參加活動的外籍人士高興地表示，剛來台灣時聽不懂中文，無法參加活動，藉由雙語活動的機會，能夠參與並與台灣人進行交流，讓他們能更快融入台灣，也提升了與在地民眾交流的機會。

國家公園署與國發會合作「國家公園導覽及活動融入雙語元素計畫」培訓英語導覽志工。（國家公園署提供）

壽山國家自然公園遊客中心新配置AI語音辨識系統，可即時辨識30種語言，進行雙向翻譯對答。（國家公園署提供）

壽山國家自然公園遊客中心提供多語化服務。（國家公園署提供）

