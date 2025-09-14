跨領域學科帶出創新課程 助普特生發揮潛能、學習更有趣

相關課程結合科技與創造力，引導學生動手實作、激發潛能、發揮所長。（圖由教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕創意課程讓普生、特生都能投入學習、發揮潛能！教育部以資訊科技為核心，推廣跨領域學科統整學習，實施以專題導向的運算思維教育，除了普通生能獲得啟發，也讓1名有學習障礙的學生獨立完成任務，甚至能錄製影片介紹作品，變得願意主動學習、與同儕互動。

高師大108年起推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，累計有1155所基地學校參與。教師透過將科技學習概念融入課程設計，結合實務操作應用，培養學生思考、探究及分析能力，進而主動發現及解決生活中的問題，並強調讓「每位孩子都能成功」。

如苗栗縣某國小1名長期拒學的學生，過往常自我封閉，課堂中不語不動，與學習疏離，教師導入計畫團隊研發的公版教具教材後，開始與同儕互動，展現出學習參與意願，顯示科技課程不僅是學習技能，更能重建學生學習動機與成就感。

嘉義縣1名妥瑞氏症國小生，因不自主動作抽動而難以參與團體活動，但卻在課程中設計出結合燈光與聲音的「網咖慶祝程式」，將家庭農業經驗融入科技任務中，創意與表現令師生驚艷，也逐步養成專注力與自我節制能力，表現出正向成長。

花蓮有1名學生過去情緒容易激動、缺乏學習信心，起初難以適應，經安排同儕合作、任務分工及公開表現機會後，逐漸建立自信。不僅能獨立完成任務，還能錄製影片介紹作品，從課業退縮者轉為熱情學習者。另名六年級學生原先學習進度緩慢，但在計畫套裝課程下，能快速完成複雜程式任務，獲得教師與同學的肯定，成就感促使他更積極面對學習。

南投縣某校1名患有選擇性緘默症學生，焦慮情緒且遇到困難時無法表達，套裝課程結合科技遊戲與興趣任務設計，他逐漸開始以輕聲回應，並能完成LED矩陣燈程式設計，從非語言參與轉為漸進式的口語表達，展現個人進步，也是融合教育「適性引導」精神的實踐。

