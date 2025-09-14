為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跨領域學科帶出創新課程 助普特生發揮潛能、學習更有趣

    相關課程結合科技與創造力，引導學生動手實作、激發潛能、發揮所長。（圖由教育部提供）

    相關課程結合科技與創造力，引導學生動手實作、激發潛能、發揮所長。（圖由教育部提供）

    2025/09/14 15:02

    〔記者楊綿傑／台北報導〕創意課程讓普生、特生都能投入學習、發揮潛能！教育部以資訊科技為核心，推廣跨領域學科統整學習，實施以專題導向的運算思維教育，除了普通生能獲得啟發，也讓1名有學習障礙的學生獨立完成任務，甚至能錄製影片介紹作品，變得願意主動學習、與同儕互動。

    高師大108年起推動「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」，累計有1155所基地學校參與。教師透過將科技學習概念融入課程設計，結合實務操作應用，培養學生思考、探究及分析能力，進而主動發現及解決生活中的問題，並強調讓「每位孩子都能成功」。

    如苗栗縣某國小1名長期拒學的學生，過往常自我封閉，課堂中不語不動，與學習疏離，教師導入計畫團隊研發的公版教具教材後，開始與同儕互動，展現出學習參與意願，顯示科技課程不僅是學習技能，更能重建學生學習動機與成就感。

    嘉義縣1名妥瑞氏症國小生，因不自主動作抽動而難以參與團體活動，但卻在課程中設計出結合燈光與聲音的「網咖慶祝程式」，將家庭農業經驗融入科技任務中，創意與表現令師生驚艷，也逐步養成專注力與自我節制能力，表現出正向成長。

    花蓮有1名學生過去情緒容易激動、缺乏學習信心，起初難以適應，經安排同儕合作、任務分工及公開表現機會後，逐漸建立自信。不僅能獨立完成任務，還能錄製影片介紹作品，從課業退縮者轉為熱情學習者。另名六年級學生原先學習進度緩慢，但在計畫套裝課程下，能快速完成複雜程式任務，獲得教師與同學的肯定，成就感促使他更積極面對學習。

    南投縣某校1名患有選擇性緘默症學生，焦慮情緒且遇到困難時無法表達，套裝課程結合科技遊戲與興趣任務設計，他逐漸開始以輕聲回應，並能完成LED矩陣燈程式設計，從非語言參與轉為漸進式的口語表達，展現個人進步，也是融合教育「適性引導」精神的實踐。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播