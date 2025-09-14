助秋收！花蓮崙天便道9/20提前通行 明里便道拚11月初通車

花蓮縣富里鄉明里大橋及崙天大橋在2022年0918地震中損毀目前正在進行重建中，崙天便道將提前在20日開放通行。（圖由富里鄉公所提供）

2025/09/14 13:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉明里大橋及崙天大橋在2022年0918地震中損毀目前正在進行重建中，地方居民仰賴溪床便道通行，但便道先前因風災遭暴漲溪水沖毀，富里鄉公所指出，崙天便道預計9月30日完工，但為方便農民採收，將提前在20日開放通行；而明里便道現正組裝鋼便橋，有望11月初通車。

明里大橋及崙天大橋是當地居民及農產運輸重要道路，2022年因0918強震受損嚴重，在中央全額補助下進行重建工程，縣府也在橋梁起造期間於溪底搭設便道，提供居民通行及農產運輸使用。富里鄉公所指出，先前丹娜絲、薇帕及楊柳颱風接連襲台，崙天便道鋼便橋遭暴漲溪水沖毀，過水路面也全部流失，明里便道則是鋼便橋跟涵管全被溪水沖毀。

請繼續往下閱讀...

鄉長江東成說，秋耕秋收是農業生產的關鍵時期，鄉公所除會全力協助農民耕作，也會每日督工2條便道的工程進度，崙天便道預計9月30日完工，將提前在9月20日開放通行，力拚秋收前開放通車，並確保施工品質；另外，明里便道施工期間，建議鄉親暫時不要通行，以免造成安全疑慮。

崙天大橋復建經費約2.6億元，工程去年2月17日開工，目前預定進度為45.34％，實際進度略微超前至47.41％，預計明年10月30日可完工；明里大橋復健經費為2.5億元，工程正在招標，工期約480工作天，期望能儘速發包開工，提供安全穩定的跨橋通行道路，減少居民因颱風豪雨受困情況發生。

花蓮縣富里鄉明里大橋及崙天大橋在2022年0918地震中損毀目前正在進行重建中，崙天便道將提前在20日開放通行。（圖由富里鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法