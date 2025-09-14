海堤上「千瘡百孔」不是惡作劇，苑裡房裡海堤打造「陸蟹步道」。（記者蔡政珉攝）

2025/09/14 13:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡海堤附近擁有豐富自然生態，房裡海堤附近防風林曾是白鷺鷥保護濕地，近年來經專家觀測，發現房裡海堤附近常有陸蟹出沒，水利署第二河川分署指出，已知的陸蟹種類超過29種，可謂生機盎然。經立委陳超明國會辦公室、第二河川分署、林業署新竹分署等單位與專家研議，於房裡海堤打造「陸蟹步道」，讓會在房裡海堤東、西側出沒的陸蟹擁有安全爬行空間「趴趴走」。

依第二河川分署資料，房裡海堤東側臨近紅樹林與泥灘潮間帶，西側為人造防風林，加上附近為房裡溪出海口，棲地景觀多樣，目前已知的陸蟹種類超過29種，佔台灣陸蟹總種類的30%以上，透過在堤後溝渠進行多種打毛工法以便陸蟹趴趴走。

民眾經過時，若見到河堤上「千瘡百孔」請勿驚訝，孔洞為水利署為了便利螃蟹爬上海堤的工法，並非惡作劇。

立委陳超明國會辦公室表示，見到陸蟹因穿梭海堤東、西側必須「排除萬難」，如今成功打造「陸蟹步道」，盼陸蟹們成為生態、觀光亮點。

苗栗縣縣議員張顧礫指出，房裡海岸擁有約30種陸蟹，陸蟹會在房裡海堤東、西側防風林與潮間帶「橫行」、繁殖常常需要在海堤爬上爬下，透過立委陳超明結合水利署、東海大學等單位打造VIP級「陸蟹步道」。

