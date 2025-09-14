為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    刑警夢轉彎 薛雅玲成「孩子王」奪師鐸獎

    彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲（右）獲得師鐸獎殊榮。（記者陳冠備攝）

    2025/09/14 13:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕教師節前夕，教育部公布今年師鐸獎名單，彰化縣線西國小附幼老師薛雅玲脫穎而出。原本夢想成為女刑警、飛車追歹徒的她，因母親一句「太危險」轉念投身幼教，卻意外啟發她對教育的熱情與創意，成為孩子們眼中的「孩子王」。從刑警夢到幼教路，薛雅玲守護社會的初心未變，如今改以教育為孩子點亮未來。

    薛雅玲放棄警界生涯後，曾計畫與妹妹合開幼兒園，夢想帶孩子深入農村體驗自然，但因少子化衝擊無法成行，遂報考教師甄試。2011年分發至台南左鎮國小附幼，她發現偏鄉孩子生活經驗不足，有人沒吃過蛋糕，甚至以為「下雪是假的」，因此捨棄傳統填鴨式學習，設計主題課程，培養孩子能「帶得走」的能力。

    2014年她調回線西國小附幼，結合在地文化推廣紙影戲，帶領幼童說家鄉故事、體驗傳統藝術，作品更獲文化課程銅獎，展現教育創新。她認為，幼兒教育不只是知識傳授，而是讓孩子在生活中學會解決問題，勇於嘗試、不怕犯錯。

    「從小我就是孩子王」薛雅玲笑說，幼童單純天真，總把老師當作「神」般信任，這讓她更重視親師溝通，攜手成為孩子成長的夥伴。她強調，教育需要老師與家長共同支持，才能陪伴孩子勇敢迎向未來。

    彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞（左），到幼教老師薛雅玲的家貼紅榜。（記者陳冠備攝）

