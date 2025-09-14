桃市推「智慧建管圖台」篩出高風險工地 8月至今揪出22處須改善

建管處人員稽查前，透過圖台掌握工地資訊。（桃市府建管處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年工地施工安全關注度大增，尤其在捷運軌道沿線，桃市府建築管理處表示，桃市透過「智慧建管圖台」管理全市建築工地，並導入層級分析法（AHP）計算各工地風險指數，自今年8月起已從全市近千處工地篩出74處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有22處工地須改善。

建管處表示，為更有效管理全桃園建築工地，透過「智慧建管圖台」並導入AHP，針對建築工地中可能導致災害的因素進行量化評估，再搭配權重計算建立風險模型，協助稽查人員精準掌握工地狀況，讓有限人力能集中在真正需要的工地。

建管處表示，圖台系統整合建照、工程規模、施工進度及是否鄰近捷運等資訊，並透過AHP分析施工階段、地點特性、勞安條件等因子，計算各工地的風險指數，自今年8月起，系統從全市近千處工地中，篩選出74處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有22處需改善，顯示智慧圖台搭配風險模型，能有效提升工地安全稽查精準度。

建管處表示，以民眾最關心的捷運軌道沿線工地為例，稽查人員在辦公室就能透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊，不僅如此，系統更導入雲端「施工日誌」管理，要求工地主任每日回傳施工進度、工班及用料狀況，每日回傳的數據正逐步建立起完整的大數據資料庫，將成為未來輔助建築管理決策的重要依據。

建管處長莊敬權表示，未來將持續深化圖台功能，例如串接勞檢及氣象資訊，在颱風、豪雨等情境下，提供客製化防災提醒，真正落實防範於未然，他更強調，智慧圖台結合科學分析，讓工地管理更透明、制度更嚴謹，也能作為政策制定的重要依據，讓民眾居住更安心。

專業人員赴工地檢查。（桃市府建管處提供）

捷運軌道沿線工地安全狀況最受關注。（桃市府建管處提供）

