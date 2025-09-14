為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    能登與花蓮震後工藝復興展 跨國互助文化重生韌性

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，串來台日兩地藝術作品，並邀請日本職人來台交流，讓人體會藝術之美與文化重建韌性。（圖由慈濟提供）

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，串來台日兩地藝術作品，並邀請日本職人來台交流,讓人體會藝術之美與文化重建韌性。（圖由慈濟提供）

    2025/09/14 13:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕地震不只帶來人命財損，亦同步造成文物破壞，如2024年日本能登半島強震重創當地，以「輪島塗」為代表的傳統工藝工坊嚴重毀損，3個月後台灣花蓮也遭地震重擊，經濟與藝術同受挑戰，慈濟基金會串起兩地，透過跨國互助，今（14日）舉辦工藝復興特展，以「震後重生」為主題，展現文化堅韌。

    佛教慈濟慈善事業基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，12日起在台北遠東SOGO百貨復興館登場，13日邀請日本職人與花蓮藝術家共同出席並分享經驗。輪島塗大師前田安孝說，震後外界關注易隨時間淡去，但慈濟長期陪伴成為重建的重要支撐。花蓮藝術家陳淑燕則相信，唯有互助，才能在自然考驗中綻放光彩。珠洲燒職人篠原敬表示，災難讓他更感恩生存，盼作品傳達心靈力量，認為真正需要的不是物資，而是愛。

    該展覽以「惜福愛物」為核心，彰顯「復興、復新、復舊」的多重意義，不僅展出能登輪島塗、珠洲燒及花蓮藝術作品，並設現場演示區，讓觀眾近距離感受工藝之美，許多受損器物經修復再度呈現，象徵希望重生。

    基金會執行長顏博文表示，能登震後慈濟多次深入災區，提供物資與熱食，後來花蓮亦遭重創，兩地皆面臨偏鄉與高齡化挑戰，強調慈濟除救助外，更推動文化與產業復興。

    SOGO董事長黃晴雯指出，藝術家歷經困境仍持續創作，作品因重生而更具價值，盼觀眾能從中學習堅毅精神，呼應慈濟推動的社會共好理念。

    該展也將巡迴台中、高雄，讓更多人認識能登與花蓮的重生故事。從輪島塗到花蓮工藝，作品不僅展現美學，更象徵人們面對逆境的勇氣。透過藝術、志工與社會力量，台日攜手走向跨越國界的愛與重生之路。

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，邀請日本職人與花蓮藝術家共同出席並分享經驗。（圖由慈濟提供）

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，邀請日本職人與花蓮藝術家共同出席並分享經驗。（圖由慈濟提供）

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，展示從日本能登輪島塗到台灣花蓮工藝，作品不僅展現美學，更象徵人們面對逆境的勇氣。（圖由慈濟提供）

    慈濟基金會舉辦「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，展示從日本能登輪島塗到台灣花蓮工藝，作品不僅展現美學，更象徵人們面對逆境的勇氣。（圖由慈濟提供）

    圖
    圖
