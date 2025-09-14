國際獅子會捐贈空拍機等器材 助中市穿山甲救難協會救災

國際獅子會300-C2區捐贈空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會。（記者歐素美攝）

2025/09/14 13:02

〔記者歐素美／台中報導〕國際獅子會300-C2區總監許吉本率眾獅友，今天在台中市豐原區北龍宮，捐贈價值50多萬元的空拍機及穿越機等器材給台中市穿山甲救難協會，以協助民間團體救災，市議員張瀞分及陳清龍等也出席見證。

台中市消防局第一大隊長吳章銘表示，國際獅子會是消防局最佳後援及救援夥伴，除今天捐贈這麼先進的裝備，明年將再捐贈消防局一輛搭配泡沫系統的水箱車給消防局，因此特別感謝；穿山甲救難協會每年評鑑都名列台中市第一名，是台中市最優秀的民間救難團體，在各個救災場域都可看到穿山甲協會成員的身影。

台中市穿山甲救難協會總事呂明秋則感謝獅子會捐贈2台空拍機及2台穿越機，空拍機最主要的功能是具有AI系統可辨識人員、車輛，很多救災人員到不了的地方可利用空拍機搜尋救援；穿越機則可補足救災人員的不足，深入火災現場內部等。

國際獅子會300-C2區總監許吉本說，獅友共同斥資50多萬元購買空拍機及穿越機，捐贈給台中市穿山甲救難協會，由於救難人員出勤時常面臨火災或山難等狀況，獲知其需要這套設備，體恤救難人員的辛苦及風險，義不容辭捐獻，希望降低穿山甲協會的弟兄每次出勤的風險，維護救難人員的人身安全。

穿山甲求難協會表示這次獅子會捐贈的器材包括DJI多功能熱顯像空拍機2台、穿越機2台、LG便攜式大螢幕（閨蜜機）1台及即時傳訊系統1組。這批先進設備，將有效提升救難人員在災害救援、空中偵察、即時通訊等任務中的效率與安全，為保障民眾生命財產安全提供強而有力的支援。

