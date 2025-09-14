為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2025關渡國際自然藝術季開幕 立陶宛等國藝術家作品爭豔

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025/09/14 12:56

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。以「看見關渡，自然作為一個解方」為主題，邀請歷屆國際藝術家重返創作，也與國際知名環境藝術家、在地社區及學校合作。蔣萬安驕傲表示，「關渡自然公園獲得國際濕地聯盟的雙星肯定！我們的目標是『永續共榮，希望台北』，把永續放在最前面，也象徵我們對環境保護的決心。」

    今年藝術季展出7件國際與在地藝術家共創的作品回顧展、劇場表演與濕地導覽等活動，蔣萬安也親自進入竹編大型藝術品內欣賞。蔣萬安說明，「關渡自然公園是台北市重要保育、教育的場地，也是國際級重要濕地。」他承諾，台北市將持續提供民眾更友善的休憩與賞鳥環境。

    台北市動保處提到，這次藝術季期間，園區展出來自立陶宛、美國、荷蘭與韓國等國的藝術作品，以及在地學生的創作，也有環境藝術家與民間企業共創的作品。動保處說，10月至12月每週日皆有開設親子手作課程，11月至12月也會有「綠色生活家」系列活動以及系列講座。動保處表示，展期將持續至12月31日為止。

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，在關渡自然公園登場，迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，今年迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安（中）揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    2025關渡國際自然藝術季今（14日）開幕，今年迎來20週年里程碑，由台北市長蔣萬安（中）揭開序幕。（記者塗建榮攝）

    圖
    圖
