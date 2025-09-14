大專生洄游農村競賽頒獎 蕭美琴：學生創意成為外交伴手禮

副總統蕭美琴14日應邀出席農業部「第十五屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，頒獎給優勝隊伍。（記者方賓照攝）

2025/09/14 12:25

〔記者黃宜靜／台北報導〕「大專生洄游農村競賽」鼓勵青年學子在暑假期間進入農村駐村，今年已邁入第15年；副總統蕭美琴表示，洄游不只是回來，而是帶著經驗、專業及想法，回到農村把注入能量、創意注入再出發。過去也在比賽中看到許多創意作品，也成了她外交工作的伴手禮，「洄游不只是一個終點，而是一個循環。」

農業部今（14）日舉辦「第15屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮。蕭美琴致詞時表示，活動舉辦至今已15年，而15年前的她也被派到花蓮服務，在農村中當「村姑」，助農村發展，在活動中看到越來越多青年踴躍參與，深受感動。洄游不只是回來，而是帶著經驗、專業及想法，回到農村注入新的能量、創意，然後再出發。因此「洄游不只是一個終點，而是一個循環。」

請繼續往下閱讀...

蕭美琴指出，去年參加時看到許多具創意的作品，也成為她外交的伴手禮，像是雲科大學生以馬鈴薯為原料，用3D列印機印出具特色的作品，後來在盛產馬鈴薯的美國愛達荷州州長來台時，就請學生們製作點心分享給外賓；一群學生在基隆暖暖社區用植物染做成的染布圖樣，她也在活動後請社區製作裱框放在官邸，讓外賓觀賞。

蕭美琴指出，台灣最溫暖的地方是農村，從政府角度來看，期待台灣均衡發展；農村發展關係到食糧安全，該地不只是長輩熟悉的溫暖沃土，更是年輕人看到希望跟未來的地方，讓不同世代、產業在農村找到機會，盼從洄游農村計畫中得到新的創意成果。

蕭美琴表示，國家整體均衡分配需要洄游農村計畫，將各種創新匯入農村，同時政府也透過租屋補貼、青安貸款、育兒津貼、育兒補助、學雜費補助等，減輕年輕人負擔；另，政府提出青年百億圓夢計畫，也希望年輕人在人生起步階段，不要因為沒有資源，而不能與世界接軌、交流。

此屆共有20隊、152位學生於暑期進入全台19縣市農村駐村，其中該屆新增「最佳舞台展現」、「最佳靜態布展」及「社區一家」等獎項，其中獲得金獎肯定隊伍是前進台中市大安區駐村的聯合大學文化創意與數位行銷學系「笑年ㄟ，安啦」團隊。

農業部次長黃昭欽說，這不只是一場比賽，更是一個築夢過程，把夢想、希望放進農村中，活動舉辦15年來，已有7349人報名參加、2770名學生駐村，這些參與洄游競賽的大專青年們，就是農業部發散在各地的種子，都是最好的農業大使。

副總統蕭美琴14日應邀出席農業部「第十五屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，鼓勵學子帶著經驗、專業及想法，回到農村把注入能量、創意注入再出發。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法