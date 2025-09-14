為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    奔馳金針花海！ 六十石山首辦半馬勇者挑戰 2000跑者嗨翻花蓮

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，吸引近2000名跑者參加。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，吸引近2000名跑者參加。（富里鄉公所提供）

    2025/09/14 11:55

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，吸引近2000名跑者參加，賽道穿越金針花海、古道、田園小徑。鄉長江東成說，勇者挑戰賽不僅是一場體能競技，更是推動觀光與文化交流的重要契機，來自國內外的跑者與親友為富里注入滿滿人潮與活力，帶動農特產銷售、民宿餐飲與地方市集，展現富里熱情、純樸又多元的魅力。

    六十石山金針花季今年期間至10月12日，六十石山因層層金針花海與如畫景致，有「小瑞士」之美譽，金黃花海在山風與陽光中閃耀，為夏末初秋帶來療癒的視覺饗宴。富里鄉長江東成說，花蓮歷經地震重創，但在政府與居民努力下，如今已逐步恢復，藉由馬拉松賽事，邀請各地跑者齊聚六十石山，體驗富里自然美景與文化魅力。

    這次賽事路線特別規劃穿越六十石山金針花海、古道與田園小徑，讓參賽者在挑戰自我同時，感受富里鄉獨特自然景緻；此外，結合在地居民熱情參與，賽道沿途設有特色補給站，提供在地金針花茶、地瓜餅等富里特產。公所指出，賽事分為「金針勇士」21K高山半馬極限組，路線總長約21.5公里、爬升635公尺；「勇敢先鋒」10K山坡挑戰組、爬升214公尺；「快樂嚮導」5K山腳樂活組。

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，吸引近2000名跑者參加。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，吸引近2000名跑者參加。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，今年花季將持續到10月初。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，今年花季將持續到10月初。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，今年花季將持續到10月初。（富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉今天舉行首屆結合金針花季與山徑挑戰的觀光運動賽事「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」，今年花季將持續到10月初。（富里鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播