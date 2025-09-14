尚未公告菸品禁用添加物 莊人祥：加味菸檢驗配套需時間

衛生福利部次長莊人祥14日表示，菸品禁止添加物草案目前持續蒐集各界意見，並規劃檢驗等配套措施。（記者蔡昀容攝）

2025/09/14 11:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕加熱菸最快10月11日在台合法開賣，但民間團體質疑，國民健康署遲未公告添加物禁止清單，導致含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸將先行放行，讓業者得利、年輕人受害，監察院應介入調查。衛生福利部次長莊人祥今（14日）表示，草案目前持續蒐集各界意見，以及檢驗等配套措施。

「菸害防制法」2023年3月22日修法後規定，加熱菸等指定菸品必須通過健康風險評估，才能合法上市。經過2年審查，國健署於7月29日宣布已有2家業者14個品項「有條件通過」。9月12日再公布，其中1家業者8項菸草柱及3款載具完成上市前文件核定，最快10月11日開賣。

董氏基金會與台灣拒菸聯盟陸續發聲明痛批，「菸害防制法」明定不得使用主管機關公告禁止的添加物，但國健署遲未公告，而先放行含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸，恐讓業者得利、年輕人受害，監察院應介入調查。呼籲政府立即暫緩上市許可，依法公告全面禁止加味菸。

衛福部次長莊人祥今天出席台灣自殺防治學會年會暨學術研討會。他受訪指出，「菸品禁止添加物」目前還在草案階段，先前預告草案時，已收到好幾萬筆的意見，國健署也希望更謹慎處理，如何公告、如何檢驗，都需要相關配套措施，這需要一點時間作業。而新的菸品禁止添加物規定一旦上路，所有菸品，包括加熱菸、紙菸都將一體適用。

