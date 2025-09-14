為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    尚未公告菸品禁用添加物 莊人祥：加味菸檢驗配套需時間

    衛生福利部次長莊人祥14日表示，菸品禁止添加物草案目前持續蒐集各界意見，並規劃檢驗等配套措施。（記者蔡昀容攝）

    衛生福利部次長莊人祥14日表示，菸品禁止添加物草案目前持續蒐集各界意見，並規劃檢驗等配套措施。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/14 11:48

    〔記者蔡昀容／台北報導〕加熱菸最快10月11日在台合法開賣，但民間團體質疑，國民健康署遲未公告添加物禁止清單，導致含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸將先行放行，讓業者得利、年輕人受害，監察院應介入調查。衛生福利部次長莊人祥今（14日）表示，草案目前持續蒐集各界意見，以及檢驗等配套措施。

    「菸害防制法」2023年3月22日修法後規定，加熱菸等指定菸品必須通過健康風險評估，才能合法上市。經過2年審查，國健署於7月29日宣布已有2家業者14個品項「有條件通過」。9月12日再公布，其中1家業者8項菸草柱及3款載具完成上市前文件核定，最快10月11日開賣。

    董氏基金會與台灣拒菸聯盟陸續發聲明痛批，「菸害防制法」明定不得使用主管機關公告禁止的添加物，但國健署遲未公告，而先放行含薄荷、藍莓、花香等加味加熱菸，恐讓業者得利、年輕人受害，監察院應介入調查。呼籲政府立即暫緩上市許可，依法公告全面禁止加味菸。

    衛福部次長莊人祥今天出席台灣自殺防治學會年會暨學術研討會。他受訪指出，「菸品禁止添加物」目前還在草案階段，先前預告草案時，已收到好幾萬筆的意見，國健署也希望更謹慎處理，如何公告、如何檢驗，都需要相關配套措施，這需要一點時間作業。而新的菸品禁止添加物規定一旦上路，所有菸品，包括加熱菸、紙菸都將一體適用。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播