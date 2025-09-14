中秋節、雙十節連假 福隆沙雕季延長到10月12日

2025福隆國際沙雕藝術季原先規畫至9月30日落幕，因為10月6日中秋節、國慶日（10月10日）2個連假，主辦單位宣布延期至10月12日。（圖為福容飯店福隆店提供）

2025/09/14 11:43

〔記者俞肇福／新北報導〕2025福隆國際沙雕藝術季原先規畫至9月30日落幕，因為10月6日（農曆八月十五日）是中秋節、國慶日（10月10日）2個連假，主辦單位宣布延期至10月12日。展延期間加碼優惠，全票原為220元，只要佩戴迪士尼人物相關配件，以團體票190元入場。

2025福隆國際沙雕藝術季主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，沙雕藝術家創作多款迪士尼作品，包含小美人魚的反派烏蘇拉、101忠狗、海洋奇緣2、冰雪奇緣；另外，主雕塑打造成高達8公尺的玩具總動員的立體沙雕，讓親子共享歡樂時光。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處指出，2025年福隆沙雕季6月開幕以來，累計吸引超過32萬人次入園參觀。由於10月上半個月有2個連續假日，分別是10月4至6日是中秋節連假，10日至12日是國慶日連假。為讓民眾在連假多一處可供出遊選擇，所以將沙雕季展出時間延長到10月12日。」

配合沙雕季展期延長，福容大飯店福隆同步推出慶祝開幕9週年，有各項優惠活動。另外，隨著時序即將進入秋天，福容飯店福隆店推出「秋遊福隆騎遇饗宴」住房專案。相關優惠活動請上官網查詢。

隨著時序即將進入秋天，福容飯店福隆店推出「秋遊福隆騎遇饗宴」住房專案。（圖為福容飯店福隆店提供）

