新北青年景觀競賽徵件開跑 總獎金30萬邀全台設計新秀

參賽團隊的創意作品落實成為可供市民共享體驗與互動的空間。（圖由景觀處提供）

2025/09/14 11:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市綠美化環境景觀處宣布「第7屆全國青年景觀競賽」開跑，總獎金高達30萬元，設計施作競賽冠軍獎金10萬元，即日起徵件至10月23日；競圖競賽第1名獎金2萬元，徵件至11月4日止。比賽以「百年風貌新生力」為主題，聚焦新莊廟街及周邊景觀，鼓勵全台45歲以下青年景觀設計師，以創新思維回應社區需求、融入永續理念，共同打造更具活力與文化厚度的城市風貌。

景觀處長林俊德指出，這屆以「百年風貌新生力」為主題，以新莊廟街及周邊為基地，聚焦「歷史風貌再生」、「農業健康共構」與「未來永續願景」三大方向，鼓勵青年以創新思維回應社區需求，並融入永續理念，為新莊勾勒全新景觀藍圖。

農業局長諶錫輝表示，景觀設計不僅是美化，更關乎城市永續與居民健康。今年提高設計施作競賽材料補助至每組22萬元，協助入圍團隊將平面設計落實為共享空間作品。

諶錫輝說明，競賽對象為45歲以下，全台景觀、園藝、建築相關科系學生（含畢業生）或具相關背景青年，可個人或團體報名。詳情可上全國青年景觀競賽官網或洽（02）2351-7745陳小姐查詢。

第6屆全國青年景觀競賽設計施作競賽冠軍作品《神農藥響》。（圖由景觀處提供）

第7屆全國青年景觀競賽徵件開跑。（圖由景觀處提供）

第6屆全國青年景觀競賽獲獎隊伍代表與來賓們大合照。（圖由景觀處提供）

