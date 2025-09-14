為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    文化是觀光的核心！落山風風景區探密 叢林之眼超震憾

    叢林之眼。（滿州鄉公所提供）

    叢林之眼。（滿州鄉公所提供）

    2025/09/14 11:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣滿州鄉公所舉辦「2025年滿州鄉落山風風景區八八灣山海原祭憶觀光文化活動」，原住民族委員會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主任委員出席致詞時表示，滿州鄉是個充滿魅力的土地，原民會更深信文化是觀光的核心，將致力配合縣府提升落山風風景區在觀光版圖的能見度。

    滿州鄉公所今年結合原住民祭儀和觀光文化，本週末在滿州鄉八八灣風景區的港豐宮廣場舉辦「落山風風景區八八灣山海原祭憶觀光文化活動」，曾智勇受邀指出，滿州鄉位處臺灣本島最南端，自古便是多個原住民族群活動與遷徙的交會點，形成了多元族群、共存共榮的社會文化樣貌。

    曾智勇強調，原民會一直致力於推動原住民族的文化傳承與發展，並深信文化是觀光的核心。當觀光與文化深度結合，不僅能讓更多人了解原住民的美好，也能為部落創造更多經濟機會，實現永續發展，活動吸引上千人參與，有助促進族群交流與文化傳承，並提升滿州鄉在南台灣文化觀光版圖的能見度。

    滿州鄉長古榮福指出，為打造風景區配套的遊程，經過鄉公所人員的長期籌備、四處探密，把鄉內各處的魅力景點全面收納，其中藏在森林裡的「叢林之眼」，更是盡顯大自然的鬼斧神工，讓人一眼望穿卻又深感望之不盡，極為引人入勝，未來將廣邀全國遊客來八八灣體驗滿州之美。

    滿州鄉落山風風景區八八灣山海原祭憶觀光文化活動的競技項目的鋸木比賽。（滿州鄉公所提供）

    滿州鄉落山風風景區八八灣山海原祭憶觀光文化活動的競技項目的鋸木比賽。（滿州鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播