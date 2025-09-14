為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    民雄商圈辦桌盛宴 300人共饗在地美味

    辦桌吸引300人參與。（圖由民雄商圈提供）

    辦桌吸引300人參與。（圖由民雄商圈提供）

    2025/09/14 11:13

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄大士爺祭今天是最後一天，昨晚民雄商圈舉辦 「山海食代 相約打貓街」辦桌活動，吸引300多人參與，非常熱鬧，今天還有市集嘉年華，深夜迎接大士爺火化升天儀式。

    民雄商圈發展協會理事長許聖昌表示，商圈延續傳統，今年第3度舉辦「民雄商圈辦桌」活動，昨晚在民雄農會倉庫結合經典酒家菜色、在地品牌贊助與藝術文化演出，吸引超過300名民眾參與。

    辦桌菜色豐富，如白斬雞、鹹菜豬肚、蚵仔酥、彩椒、金桔蓮藕、蒸籠塔、民雄阿美鳳梨鳳梨排骨、湯品魷魚螺肉蒜、炒鱔魚、林聰明沙鍋魚頭湯頭、櫻花蝦油飯、鴨沐農一鴨二吃及尋光小徑義式冰淇淋。

    三昧堂布袋戲、復古搖擺舞團隊、嘉義民族管弦樂團及駐唱歌手帶來演出，舞台設計由「國寶級彩繪師」陳明山老師操刀，為活動增添藝術價值。

    許聖昌說，今年商圈結合台灣高鐵假期推出「民雄辦桌文化假期」套裝，讓外縣市遊客可透過高鐵直達嘉義，輕鬆參與在地美食文化盛會，也獲得旺萊山、阿美鳳梨與禾楓覓月旅館支持，舉辦辦桌不只是推廣地方美食，更希望透過結合文化藝術與品牌合作，打造屬於民雄的文化盛宴，展現商圈的凝聚力。

    民雄商圈舉辦辦桌活動。（圖由民雄商圈提供）

    民雄商圈舉辦辦桌活動。（圖由民雄商圈提供）

    表演團體趣味演出。（圖由民雄商圈提供）

    表演團體趣味演出。（圖由民雄商圈提供）

