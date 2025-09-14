新北藝術祭孔「禮樂合一」十年傳承 武舞、雩舞展現弘揚尊師重道精神

200多名學生參與舞蹈演繹，除八佾舞外，更首創融入武舞與雩舞，展現青春活力；圖為八佾舞。（記者羅國嘉攝）

2025/09/14 10:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會攜手，今（14）日於板橋體育館舉辦「大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠禮暨教師節敬師禮」，吸引逾2千名親子、師生及家長觀禮。此次以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光與影像的藝術化祭孔典禮，由新北市長侯友宜擔任正獻官，向孔子與教師致上最崇高敬意。

侯友宜指出，新北藝術祭孔已邁入第十年，每次都以當代多元藝術詮釋古禮，讓莊嚴儀典融入生活，成為全民共享的文化饗宴。今年延續「禮樂合一」精神，結合歌詠與舞韻再現孔子思想，在教師節前夕感謝辛勤耕耘的老師們，弘揚尊師重道精神。

典禮以《夫子頌》揭幕，女高音獨唱與童子念誦交織書香氛圍，現場打造360度環形劇場與巨幅水墨地板，鐘鼓齊鳴搭配投影、舞姿與樂音，營造沉浸式體驗。200多名學生參與舞蹈演繹，除八佾舞外，更首創融入武舞與雩舞，展現青春活力。

教育局長張明文表示，藝術化的祭孔儀式不僅重現古禮氛圍，更引導大家思索如何在日常實踐孔子的智慧與品格。透過創新別開生面的儀典，傳承尊師重道精神，也向所有在教育現場默默奉獻的老師致上最真摯的感謝與敬意。

現場以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇進行祭孔大典。（記者羅國嘉攝）

現場以鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴、迎神儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜擔任正獻官，向孔子與教師致上最崇高敬意。（記者羅國嘉攝）

