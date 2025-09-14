為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    盼重回正軌 苗縣建臺高中新校長遴選 2人競爭

    苗栗縣私立建臺高中進行新校長遴選，有2人競爭，圖為建臺高中外觀。（記者張勳騰攝）

    2025/09/14 11:02

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中報錯分科測驗應考科目事件，引發各界關注，也造成家長不安、教師求去；為協助學校度過難關，目前有21位退休教師返校協助教學，讓校方能完成新學期的配排課及開學，校方已進行校長遴聘作業，有現任教務主任黃國峰及前校長彭文彬參加遴選，預計28日產生新校長，再由董事會核定；學生家長及校方期望在新任校長產生後，建臺高中能逐步導回正軌，再現建臺榮光。

    私立建臺高中報錯分科測驗應考科目事件，引發學生家長及各界關注，經縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人全力協調，董事會已選出新任董事長葉雲城，並由前代理校長張熒芳暫代校長；身為畢業校友的國立苗栗高商退休校長黃國峰也接任教務主任，穩定校務行政推動。曾擔任國立高中、職校長13年的黃國峰返回母校任職後，因導師人數不足，他也身兼國二的班導師，且短暫兼任設備及教學組長，積極推動校務。

    因報錯分科測驗應考科目事件後，建臺有不少教師轉到他校任職，讓黃國峰擔心新學期無法開學，所幸已有21位退休老師，紛紛返回學校協助教學，度過難關，也完成新學期的配排課及開學，也順利安排了第8節課業輔導等活動的師資，維持學生學習的受教權益。這些資深教師昔日培育出不少優秀學生，他們能返回學校幫忙，學生及家長們也大表歡迎。

    校方也進行新校長遴聘作業，有黃國峰及前校長彭文彬兩人競爭，昨天舉行治校理念說明會，由教育部前國教署副署長黃新發擔任主持人，並開放學生及家長、教師、校友登記提問，校方預計28日召開第三次校長遴選委員會與校長候選人對談後投票，選出新校長人選送董事會核定。

