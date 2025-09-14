高壓偏強高溫達38度以上！ 未來10天擾動醞釀 吳德榮揭成颱機率

太平洋高壓偏強，各地晴朗炎熱。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕清晨各地區平地的最低氣溫約在22、23度之間，今（14日）太平洋高壓偏強，各地晴朗炎熱，午後雷雨侷限在山區，明後兩天（15、16日）高溫更可達38度以上；未來10天有熱帶擾動醞釀，有極大的不確定性，需再觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今太平洋高壓偏強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至36度、南部23至37度、東部22至36度。

週一、二各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫可達38度以上，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣漸增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

週三至週五（17至19日）熱帶擾動通過呂宋島、進入南海，其外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率；各地高溫微降、仍偏熱。週六水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，15日起熱帶擾動通過呂宋島、進入南海後，增強為熱帶低壓的機率約60%，但發展成輕颱條件則不甚理想、機率最高僅達20，大致向海南島方向前進，對台無影響。至於末期的另一「熱帶擾動」，最新各國模式模擬調整為，在菲律賓東方海面醞釀，大致向西前進，但動向仍有不小差異、且持續調整中。

