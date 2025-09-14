為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南觀光品牌進軍東京核心 預估3天吸引逾萬人潮

    南市觀旅局再度與台灣文化祭合作於東京車站旁出展，全方位推廣台南觀光。（圖由南市觀旅局提供）

    南市觀旅局再度與台灣文化祭合作於東京車站旁出展，全方位推廣台南觀光。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/09/14 10:02

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局再度與台灣文化祭合作，全方位推廣台南觀光、強化城市品牌曝光，9月13至15日在東京車站旁出展，現場帶來多元日語觀光手冊與文宣、特色小物、台南果乾展示，3天活動預估可突破上萬人次參觀。

    台灣文化祭此次於東京車站旁丸之內KITTE大樓展出，周邊為商業大樓群與金融商圈，往來人潮眾多，不僅聚集在地居民與上班族，也可觸及日本國際旅客，於此黃金地段出展，象徵台南觀光品牌直達首都核心曝光，活動首日湧入大批人潮。

    市長黃偉哲表示，本次台灣文化祭以中秋為主題，把日本民眾熟悉的傳統意象與台南在地特色連結起來，不僅介紹台灣傳統節日，也能聚焦至台南觀光物產；推薦日本觀光客來到麻豆，除了品嚐香甜文旦，還可探訪總爺藝文中心等景點，並走訪因偶像劇想見你而聲名大噪的龍泉冰店，享用一碗古早味冰品，體驗農產、文化與流行話題交織的台南觀光多重魅力。

    觀旅局長林國華提及，今年3次出展台灣文化祭累積曝光，觸及人次已近10萬，未來將持續把握各類國際展會交流機會，深化台南在海外的品牌形象。此次台灣文化祭秋日篇，展場位於日本首都圈東京核心地帶，有效掌握龐大人流，將台南觀光品牌直接呈現在最具影響力的市場舞台上。透過日語觀光文宣、交通資訊及教育旅行手冊等多元內容，推廣台南特色。

    林國華表示，台南同時擁有全台最豐富的歷史古蹟、多元節慶活動，讓這座文化古都成為國旅深度探索與國際旅客體驗台灣的首選城市，誠摯邀請日本旅客把握即將到來的秋冬假期走訪台南，親身感受古都歷史與現代創意交織的多元風貌。

