澎湖東海再傳驚奇 鬼蝠魟集體現身追逐魚群

鬼蝠魟集體現身澎湖東海，為遊客帶來視覺驚奇。（銀海遊艇提供）

2025/09/14 09:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋處處充滿驚奇！昨（13）日遊艇業者載運旅客前往澎湖東海遊玩，途經海水深度50米海域，意外拍到集體的鬼蝠魟在海面覓食，數量超多，四周圍都是，大概有30隻以上，其中有4隻體型超大，體重應該破1000公斤。

這被世界自然保育聯盟紅皮書中列為瀕危物種的鬼蝠魟（蝠鱝），屬於軟骨魚類，身體扁平寬大，是世界最大的魟魚，鰭像翅膀一樣寬，能像飛行中的鳥類一樣沿著洋流飛翔，成為海洋中最優雅的動物之一，又被形容為海中的「飛行魔毯」。由於鬼蝠魟體型巨大、生長緩慢，繁殖稀少，並面臨捕撈威脅，屬保育類。鬼蝠魟（蝠鱝）體長可達9公尺，體重可達3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，也彷彿像一個巨大的風箏般，慵懶地在海洋中飄逸。

鬼蝠魟屬前口蝠鱝屬（又稱為鬼蝠魟屬）包含2個物種，其一是珊瑚礁型的阿氏前口蝠鱝，以及大洋型的雙吻前口蝠鱝。鬼蝠魟體型大、成長較緩慢，可能要8到12歲才成熟，每4至5年才生1胎，且1胎只生1尾。但鬼蝠魟易被流刺網、拖網、延繩釣、定置網或鏢旗魚等多種漁業漁法捕獲。因此世界自然保育聯盟已將鬼蝠魟列入瀕危等級，華盛頓公約也於2014年9月將鬼蝠魟列為附錄II貿易管制物種。

我國農業委員會於2018年將鬼蝠魟列為禁捕物種，海洋委員會成立後，於2020年6月將鬼蝠魟列入海洋野生保育類物種，不僅禁捕，連誤捕都需要先行通報。

鬼蝠魟不時浮出水面，張開雙翅狀似飛翔。（銀海遊艇提供）

