「慶記KTV」DJ音樂趴9/27新莊嗨唱 邀樂迷同歡

新北青創新莊膠囊工作站9/27將進行「記憶卡匣」DJ音樂派對。（圖由新北市青年局提供）

2025/09/14 09:44

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市青年局於新北青創新莊膠囊工作站推出《新新常》膠囊小專場音樂展演活動，9月27日晚間6點至9點舉辦「記憶卡匣」LIVE音樂表演，由「慶記KTV」以混音的層疊、取樣的拼貼、即場的轉場與推進，邀樂迷沉浸熱力十足的DJ音樂派對。

新北市政府青年局以「新莊・新聲音・新日常」為概念，主辦《新新常》膠囊小專場活動，自今年7月至12月，每月舉辦1場不同主題的音樂演出，系列展演以當代青年的生活樣貌為靈感，融合在地街區氛圍與LIVE HOUSE表演形式，規劃嘻哈、Lo-fi、復古KTV、木吉他、不插電等多元風格演出，打造屬於年輕人與城市的聲音聚場；此次參與「記憶卡匣」表演的「慶記KTV」DJ成員，包括ROMAN、YU，以及台北市模範市民，活動採線上免費索票。

青年局長邱兆梅指出，「新莊膠囊工作站」緣起於地方人士爭取青年場域，讓當地青年回到廟街落腳，《新新常》系列音樂展演不只提供獨立音樂舞台，也是青年文化與城市空間的再造實驗，藉由不同主題、風格的音樂展演，為新莊老街導入當代創意活力，也希望讓更多青年透過音樂走進老街、認識新莊，將文化帶入生活日常。

《新新常》膠囊小專場活動，自今年7月起，每月舉辦1場不同主題的音樂演出。（圖由新北市青年局提供）

