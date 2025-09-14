「鏡頭君」推升遊桃園訂閱破10萬 今年再增賞鳥、觀星即時鏡頭

桃園機場南跑道、凱悅酒店即時鏡頭，每天吸引航空迷線上觀賞飛機起降畫面。（截取自遊桃園頻道）

2025/09/14 09:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數破10萬，成了另類10萬「網紅」，其中，結合許多「鏡頭君」即時鏡頭，不出門也能欣賞景點風光，桃園機場南跑道、凱悅酒店即時影像鏡頭，今年至今已吸引逾316萬觀看次，桃市府觀光旅遊局表示，今年將再增加5處即時鏡頭，包括大園許厝港溼地、復興馬崙砲台觀星即時影像，將可線上賞鳥、觀星。

桃園市觀旅局統計，桃園最早上線的即時鏡頭為大溪老街、日期2019年11月17日，目前全市已有17個即時鏡頭，布建在熱門的風景區，包括桃園機場、石門水庫、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山等，總累積觀看次數已逾5676萬次、450萬小時，第1名為石門水庫1415萬1848次、第2名大溪老街1182萬9081次、第3名南跑道1017萬9848次。

請繼續往下閱讀...

桃園機場2支「鏡頭君」於2023、2024年才裝設，但觀看次數增長最為快速，今年截至目前的觀看次數，桃園機場南跑道即時鏡頭已達277萬7722次，是桃園最熱門的「鏡頭君」，其次為大溪老街104萬7380次、石門水庫67萬1514次，桃園機場凱悅酒店即時鏡頭亦有38萬8238次觀看，航空迷觀看飛機起降直播之餘，也透過聊天室分享起落狀況、機型等。

觀旅局表示，今年將陸續新增後慈湖、阿姆坪、大古山、馬崙砲台及許厝港等5處即時鏡頭，其中許厝港預計9月18日上線，許厝港是台灣熱門賞鳥景點。

「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數破10萬，近日獲得YouTube影音平台白銀創作者獎，觀旅局副局長王麗娟表示，「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道是我國第1個獲頒白銀創作者獎的政府機關，結合各景區即時鏡頭及各類活動宣傳影片，像是去年上巴陵下雪，即吸引許多民眾線上追雪。

桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法