八里文旦柚甜度12.6度奪「甜柚王」 產地展售會9/20左岸登場

八里文旦柚評鑑結果揭曉。（圖由農業局提供）

2025/09/14 09:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市農業局輔導八里區農會於日前舉辦「第34屆文旦柚評鑑」及「第9屆幸福果饌評鑑」，最終由李進成、李春益分別奪下冠軍，李培榮更以甜度高達12.6度的文旦柚獲封「甜柚王」。八里區農會理事長施阿貴表示，20日、21日於八里左岸永續環境教育中心辦理「產地展售會」，推出雙倍券優惠，並規劃多項趣味活動，只要完成闖關即可獲得園遊券50元或文旦1顆。

農業局副局長劉淑芬表示，評鑑已邁入第34年，持續透過比賽鼓勵農友精進技術，確保品質。因應市場多元需求，特別增辦「幸福果饌評鑑」，嚴選果皮薄、果肉Q彈、甜度更高的「枝尾粒」，被譽為文旦中的精品，展現新北對精緻農產的重視。

請繼續往下閱讀...

在八里種柚超過40年的李進成說，今年氣候極佳，果實品質尤其突出，感謝農會協助才能收穫佳績；李春益則強調「用心栽培」，每道工序不敢馬虎，只為讓消費者吃到最安心的滋味。

施阿貴指出，9月20、21日將於八里左岸永續環境教育中心舉辦產地展售會，推出「雙倍券」優惠，並規劃食農闖關、釣文旦、文旦疊疊樂等活動，現場設有40個特色攤位，除得獎柚農展售外，還有蜂蜜、甘藷、筍、茶等在地農產品。

農業局強調，八里農產品皆通過農藥殘留檢驗，安全有保障。民眾可至「小農電舖直銷站」或八里區農會門市選購，數量有限，欲購從速，也可電洽八里區農會供銷部（02-8630-2579）詢問。

文旦柚評鑑冠軍李進成。（圖由農業局提供）

幸福果饌冠軍李春益。（圖由農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法