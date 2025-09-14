屏東高中新宿舍如時尚青旅 1學期才4810元

屏東高中新宿舍「勵志大樓」有時尚青旅 風。（記者羅欣貞攝）

2025/09/14 09:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中歷經2年施工的新宿舍，本學期落成啟用，明亮寬敞的設計風格與4人1室冷氣套房的格局，宛如時尚青年旅館，交誼廳白天能遠眺大武山、國三斜張橋，夜晚能盡攬市區夜景，學生入住直呼「好chill！」，1學期住宿費含水電才4810元。

家住屏縣滿州鄉的舍長、高二生張佳維表示，之前在舊宿舍住了1年，沒有書桌、8人1室，在團體生活上會有一點困擾，搬到新宿舍後，有獨立衛浴及自己的書桌，在時間分配上非常有彈性，未來要打造友好友善環境，讓遠道而來的同學有家的感覺，新宿舍可住宿270人，目前150人入住。

屏中校長王玉輝表示，新宿舍是前校長、現任屏東縣府教育處長陳國祥的遠見規畫，受到中央政府及屏中傑出校友、前行政院長蘇貞昌任內的大力支持，在少子女化時代，提供遠道而來的孩子更好的照顧，舊宿舍為50年建築，只能提供80多人住宿，而屏中每年有100多位學生有住宿需求；如今新宿舍完成，目前男生每間只住3人、女生樓層每間只住2人，衛浴乾溼分離，讓學生在更舒服的住宿空間下提升學習效果 。

屏中美術及體育班有招收女生，過去有住宿需求的女學生須在外租屋，新宿舍規畫6樓為女生專屬樓層，男生都不能進入；來自高雄小港的衡姓女同學表示，過去在外租屋價格偏高，每個月4到5千元還不含電費，新宿舍住宿除了冷氣要另外儲值冷氣卡外，1學期只要4810元，午晚餐費也很便宜。住里港的朱姓女同學表示，之前通車，放學補習完要趕最後一班公車回家，都已晚上10點多，新宿舍完成就申請入住，安全又舒適。

宛如青旅的宿舍環境優收費低，除了有來自屏東縣鄉鎮、高雄市、台東縣的學生住宿，目前也有住屏東市的學生入住，人氣很高。

四人一間的冷氣套房十分舒適。（記者羅欣貞攝）

交誼廳可以俯瞰市區街景。（記者羅欣貞攝）

屏中新宿舍可遠眺佛陀紀念館和國三斜張橋 美景。（記者羅欣貞攝）

