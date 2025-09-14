藉關稅危機轉骨 高市府邀業者前進「曼谷國際醫材展」

兩年一度的2025泰國曼谷國際醫療器材展（Medical Fair Asia Thailand）為泰國醫療器材產業盛事之一，展場設有Taiwan館展區。（經發局提供）

2025/09/14 08:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國關稅政策牽動全球供應鏈布局，為助高雄業者化危機為轉機，高市經發局與經濟部產發署、醫材公會合作，協助4家在地醫材業者參加2025泰國曼谷國際醫療器材展，力助高雄醫材產品拓銷海外市場。

高市經發局長廖泰翔指出，高雄醫療器材產業約有77家，2024產值約91.92億元，加上長庚、高醫、榮總及義大等四大醫學中心加持，已於路竹南科高雄園區形成完整產業聚落。

在對等關稅政策下，市府積極協助業者藉機「轉骨」升級，提升產品附加價值與技術創新，並輔導業者加強對歐洲、亞太等其他高潛力市場開拓，強化多元市場布局。

經發局說明，2025年展會匯聚來自40多國超過1千家參展商，參觀人數達12000名，泰國政府正結合觀光打造泰國成為亞洲醫療中心，可藉由泰國作為銷售與展示據點，加速高雄廠商醫材產品擴散至越南、馬來西亞及新加坡等亞太地區國家，拓展多元通路，讓業者取得更多訂單，拓展商機

本次共有醫百、亞果、福樂多、祥佑等4家在地醫材業者，在展場設立Taiwan館展區，參展廠商於展會中亮相多項自主研發的創新產品大受海外採購商關注，手術導航系統專業研發製造廠商醫百公司更傳出捷報，與國外業者洽談20萬美元的大單，預計後續衍伸商機可達百萬美元。

醫百董事長黃大可感謝市府對醫材業者的幫助並指出，人口約6800萬的泰國，醫療保健市場龐大，加上觀光產業發展，觀光旅遊醫療也是一大需求；據泰國醫療器材工業協會估計，泰國約85%醫療器材仰賴進口，其中高端設備供給都來自國外，看好泰國醫療器械產業商機潛力無限，市場值得深耕。

4家高雄醫材廠商於展會中亮相多項自主研發的創新產品，受海外採購商關注。（經發局提供）

