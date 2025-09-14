為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    從勸募冰箱到APEC設攤 二林「樂林食物銀行」奪亞太永續獎金獎

    彰化縣「樂林食物銀行」，勇奪「亞太永續行動」金級獎肯定（樂林食物銀行提供）

    2025/09/14 08:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮的「樂林食物銀行」原本只是勸募冰箱的小型志工團，他們以「惜食、續食、造食」為理念，並創新「火龍果經濟」模式，一舉奪下2025年亞太永續行動獎（APSAA）「尊嚴就業與經濟成長」非營利組金級獎，成為極少數在國際永續獎項中脫穎而出的台灣偏鄉組織。

    2019年樂林食物銀行成立，當初只有不到10名志工，主要靠勸募冰箱儲存善心物資，來服務二林當地60多位長輩，如今發展成跨足10鄉鎮、逾百名志工的食物銀行網絡，長期照顧逾2千名長者與弱勢家庭。特別的是，他們不僅分送物資，同時向農民收購紅龍果製成果乾、晶凍、酥餅，以活絡地方農業，另外培訓中高齡婦女參與生產，創造在地就業機會。

    「這不只是給魚吃，更是教你釣魚、還幫你賣魚」二林鎮長蔡詩傑表示，樂林食物銀行將公益與經濟結合，讓弱勢者從受助者轉為生產者，找回生命尊嚴與價值，其產品更曾受邀至APEC會議展售，成功從彰化偏鄉走向國際。

    洪毓雯說，樂林食物銀行一路走來靠的是社區支持與志工熱情，此次獲獎不只是榮耀，更是責任，要繼續在偏鄉實踐永續，讓公益與經濟發展同行。

    今年亞太永續行動獎競爭激烈，匯集來自美、義、瑞士等國數百個企業、政府與組織，並由15國45位專家評審。樂林食物銀行以「推動在地就業與永續發展」計畫，在國際舞台上擊敗眾多大型機構，展現台灣偏鄉小鎮的驚人韌性。

    樂林食物銀行「惜食、續食、造食」為理念，並創新「火龍果經濟」，不僅能幫助弱勢長者，還能培訓中高齡婦女參與生產，創造在地就業機會。（資料照）

    樂林食物銀行從勸募冰箱起步，如今發展成跨足10鄉鎮，每月能照顧2000人的資源站。（資料照）

