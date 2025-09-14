09/14各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨與縣市長座談會後，說明財劃法爭議討論情形，卓揆強調立法院應勇敢面對自己造成的錯誤，進行修法。（記者塗建榮攝）

2025/09/14 07:20

自由時報

財劃法公式錯誤 卓揆籲立院修法 造成國家財政重大危機 須全盤檢討

對於財劃法爭議，行政院昨邀廿二縣市首長座談，行政院長卓榮泰二度親自召開記者會對外說明，卓揆強調，行政院沒有任何立場就新版「財劃法」錯誤部分做任何動作，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對」。而行政院未來將提出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法。

AIT：二戰文件未決定台灣地位 批中國扭曲開羅宣言等 意圖在國際孤立台灣

二次大戰終戰八十週年，中國大動作舉行閱兵，並以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國。美國在台協會（AIT）昨直指「北京論述是錯誤的」，前述二戰文件並未決定台灣最終政治地位，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。

15至24歲女性 近半不想生 負擔太重 年輕世代拒生比例飆高

少子化問題持續惡化，年輕女性拒絕生育的比例也逐年攀升。衛福部最新調查指出，全體女性中有廿六．六％表示不想生小孩，其中十五至廿四歲年輕女性高達四十五．九％拒生，幾乎每兩人就有一人將「生小孩」從人生規劃中排除。

聯合報

財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

行政院昨（13）日與地方政府共商財劃法爭議，行政院長卓榮泰會後表示，水平分配計算公式錯誤，必須修法才能解決，請立法院勇敢面對，政院會主動積極參與，甚至發起協商的可能。

經貿會談前夕…美制裁中企 陸強烈反彈

大陸國務院副總理何立峰今日將率團前往西班牙，與美方展開新一輪經貿會談，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）公告，將廿三家大陸企業和組織增列至「實體清單」，進行嚴格出口管制，引發北京強烈反彈。大陸商務部昨晚透過新聞稿質問，中美十四日將在西班牙舉行經貿會談。美方此時對中國企業實施制裁意欲何為？

中國時報

卓揆：立院應為自己錯誤修法

為解決《財政收支劃分法》爭議，行政院長卓榮泰13日與全國22縣市地方政府召開研商會議共謀解方。卓榮泰表示，今年3月12日赴立法院進行口頭報告，在《財劃法》覆議文及報告文中均清楚載明新版《財劃法》條文內容矛盾錯誤，許多餘數無法分配，但覆議案遭立院否決，因此行政院沒有任何立場就新版《財劃法》錯誤部分做任何動作，唯有立院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立院勇敢面對。

不得嘲諷柯克遇刺 美掀言論審查

美國總統川普堅定盟友柯克遭槍擊身亡，激起美國不同立場民眾爭論。美國戰爭部長赫格塞斯指示下屬揪出五角大廈中，曾發表幸災樂禍言論的軍人或文職人員，也傳出已有數人被解職；相關「言論審查」也延燒教育界，多名教職人員因為其在社群平台的言論遭檢舉而被停職，然而在網路幾乎無隱私的時代，保守派在網上搜查相關文章的數量恐只會愈來愈多。

美國在台協會（AIT）昨直指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京的論述是錯誤的。」（取自AIT官網）

不同年齡層女性「不想生小孩」比例 所有年齡平均（2019年 vs. 2024年）

