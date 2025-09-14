今午後雷陣雨區域擴散 各地高溫上看36度

今日各地高溫普遍約32至35度，其中在大台北、中南部及台東有可能出現局部36度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/09/14 06:52

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（14日）各地大多為晴到多雲，台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨西半部地區也有零星降雨，午後雷陣雨區域增多，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，山區有可能出現局部大雨發生，民眾午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

今日溫度方面，各地高溫普遍約32至35度，其中在大台北、中南部及台東有可能出現局部36度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫27至33度。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一（15日）、週二（16日）環境為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍稍微縮小，南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（17日）至週六（20日）環境轉偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 31 ~ 39 32 ~ 38 29 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

