愛心接力不停歇 台南後壁、鹽水弱勢戶災屋修繕歡喜入厝、開工

台南市長夫人劉育菁（右二）、後壁區長李至彬（左二）等人，特別到94歲獨居長輩蕭阿公（左一）家中關懷。（後壁公所提供）

2025/09/13 22:58

〔記者楊金城／台南報導〕愛心接力不停歇，台南市後壁區公所媒合中鼎工程為弱勢戶災屋修繕又完成1戶，市長夫人劉育菁今天（13日）特別到後壁區94歲獨居長輩蕭阿公家中關懷，並肯定工程團隊的辛勞與貢獻。後壁區弱勢戶修繕完工12戶、施工中7戶；鹽水區今天也有1戶弱勢戶開工修繕，由台灣守善義工團協會和九舜營造合力免費修繕房屋，鹽水區目前有10戶弱勢戶災屋修好。

風災過後，後壁區公所第一時間就派員協助蕭阿公清理屋內外的廢棄物、關心身體狀況。同時積極媒合慈善團體與在地工班前往勘查，但因房屋結構受損嚴重，修繕難度高，一度難以找到合適團隊。直到中鼎工程集團願意接下修繕任務，更換屋頂鋼板、加固屋樑及牆面支撐才得以完工，讓阿公重返久違的家。劉育菁和中鼎、後壁公所帶來入厝禮表達祝福，蕭阿公的姪女表示，真的很謝謝市府、區公所及各界伸出援手，讓阿公重新感受到「家的溫度」。

後壁區長李至彬說，公所媒合台南市勞工局做工行善團募得二手沙發、椅子及市府致贈的電風扇、電鍋及其他民生物資，讓阿公的生活能逐步回歸日常。

李至彬表示，公所與市府啟動「弱勢修繕專案」，目前還有9戶媒合簽約，即將施工，感謝種福田公益慈善協會、高雄社福慈善總會、衡山基金會等多個慈善團體及水利署、高公局、教育部等營建商陸續加入，希望有更多慈善資源進來後壁區完成修繕最後一哩路。

來自新北市新店區的台灣守善義工團協會認養鹽水第2戶弱勢戶災屋修繕，媒合九舜營造為鹽水三明里的弱勢戶修屋，鹽水區長陳文琪感謝守善義工團協會理事長吳金振帶領30多位義工南下開工；陳文琪說，鹽水區列管100戶弱勢戶災屋，修繕完成83戶（包括自行修繕），其中免費修繕完工有10戶。

台南後壁區94歲獨居長輩蕭阿公的災屋修繕完工，市府和公所帶來入厝禮道賀。（後壁公所提供）

台灣守善義工團協會、九舜營造為鹽水三明里弱勢戶修屋開工。（鹽水公所提供）

