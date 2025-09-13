週日還是熱! 高溫飆36度 紫外線指數破表

週日（14日）各地晴到多雲。（資料照）

2025/09/13 22:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（14日）各地晴到多雲，高溫可達35度，大台北、中南部及台東地區飆36度以上，艷陽高照下，戶外活動注意防曬。

中央氣象署預報，週日各地大多為晴到多雲，台東、恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨機率，午後在各地山區及西半部近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生，請留意午後天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分；澎湖、金門、馬祖均為晴時多雲，氣溫27至33度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一（15日）起到週三（17日），隨著太平洋高壓逐漸北抬，同時南邊南海到菲律賓一帶季風低壓槽逐漸發展建立，台灣附近夾在高低壓之間，風向會轉為偏東風，風速也將增強，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部仍將維持午後有局部短暫雷陣雨天氣，大致上仍是夏季型的天氣為主。

紫外線指數方面，週日除了台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風，全台風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，週日高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日除台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

