台南「總爺和風文化祭」 赫見日本「葦北鐵砲隊」

2025/09/13 22:32

首次來台的葦北郡「葦北鐵砲隊」火繩槍武藝表演。（總爺藝文中心提供）

三味線表演。（總爺藝文中心提供）

台南市副市長葉澤山（左）、日本熊本縣觀光文化部長脇俊也（右）互贈台南巷仔naiu、熊本熊禮物。（總爺藝文中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局與台日文化友好交流基金會主辦「2025總爺和風文化祭」登場，今天（13日）起連2天在麻豆總爺藝文中心舉辦開幕表演、和風市集，有首次來台的葦北郡「葦北鐵砲隊」火繩槍武藝表演，並推出熊本縣傳統工藝特展至12月7日，展品中包括被列為日本國家級工藝的「肥後象嵌」、「山鹿燈籠」、「小代燒」、「天草燒」，吸引不少民眾前來感受熊本工藝與表演藝術的獨特魅力，見證台日文化交流。

今、明天推出「曉–三味線與中國笛樂團」、葦北鐵砲隊火繩槍演武、勁太鼓等8場演出。另安排彥一陀螺彩繪、迷你榻榻米、竹花籠製作及浴衣體驗等14場次手作工作坊，和風市集集結25家台南在地美食與文創品牌。

熊本縣帶來7大類工藝、8種童玩共85件展品，包括日本國家級工藝的「肥後象嵌」、「小代燒」等，及熊本縣指定的高田燒、竹工藝、來民團扇、木葉猿、妖怪金太、金女姑娘、雉子車等。展品兼具精緻藝術性與生活風格，呈現日本傳統工藝細膩之美。

熊本縣觀光文化部長脇俊也現場代讀熊本縣知事木村敬的祝賀詞，表示2016年熊本發生地震，非常感謝賴清德總統即時伸出援手，也親自抵達熊本關心災情。此次和風文化祭帶來熊本縣極具代表性的工藝品、傳統文化和武藝展演，希望台南市民感受到熊本的各種魅力，歡迎到熊本旅遊。

台南市副市長葉澤山說，熊本與台南淵源深厚，去年南市更與熊本縣菊池市、宇城地域簽署友好協定，2024年台積電在熊本設立日本首座晶圓廠，很多設廠工程師來自台南；今日和風文化祭的場地，更是百年前明治製糖株式會社的所在地。台南與熊本的交流深厚，感謝台日文化友好交流基金會董事長李退之促成與日本的文化交流，讓民眾不用出國就可以參觀到非常精彩的日本工藝品。

熊本日本國家級工藝的「肥後象嵌」。（總爺藝文中心提供）

2025總爺和風文化祭推出熊本縣傳統工藝特展。（總爺藝文中心提供）

熊本縣「雉子車」。（總爺藝文中心提供）

