每天到超商量血壓 最多可爽領550元蔬果券

7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會合作，設置千禧血壓站並結合339家社區診所共同防治代謝症候群。(記者蔡淑媛攝）

連續量血壓7天就有100元超商兌換蔬果券，就診、及症狀改善再加碼送券，最高可領到550元蔬果券。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕政府推動「健康台灣三高防治888」計畫，全國217家7-ELEVEN與千禧之愛健康基金會合作，設置千禧血壓站並結合339家社區診所共同防治代謝症候群，在7-11免費量血壓並在Ibon輸入腰圍、血壓，能評估代謝症候群風險，是否進一步就醫，活動上路2週已逾萬人篩檢。國衛院副院長、基金會董事長許惠恒提醒，血壓、腰圍超標，罹患代謝症候群的風險高達68.3%。

代謝症候群患者年輕化且早期症狀不明顯，透過7-ELEVEN作為社區民眾健康中心，提供民眾量血壓，可用ibon進行風險評估，若屬高風險族群，列印任務卡前往診所就醫，再回超商兌換免費蔬果，連續量血壓7天就有100元超商兌換蔬果券，就診、及症狀改善再加碼送券，最高可領到550元蔬果券。

也是糖尿病權威醫師的許惠恒指出，健康台灣三高防治888計畫，要達成「80%找得出、80%要介入、80%有改善」，讓代謝症候群患者能透過血壓提早測量、多測量，並能快速有專業診所配合與照顧，加上飲食改善，運動介入，及早控制、甚至逆轉。

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮表示，腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、空腹三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低5大風險指標，只要符合3個以上異常即為代謝症候群，而高血壓、高血脂、高血糖，早期症狀不明顯，患者好發於40、50歲，但是現代生活進步，年輕人罹患也節節升高。

廖文鎮提醒，血壓、腰圍不用抽血，就能測量，提醒血壓只要收縮壓高於13過或舒張壓高於85，以及腰大於90公分（男）、80公分（女），就有將近7成的代謝症候風險。

統一超商協理謝蓮塘協理也說，今年千禧之愛健康基金會攜手統一超商推出的「三高蔬果有福」活動，是民間團體與醫療單位跨界合作的創舉，走進超商順手量血壓，再搭配診所醫師提供專業建議，回到門市還能領取蔬果，健康生活。

千禧之愛健康基金會與全國217家7-ELEVEN合作，設置千禧血壓站並結合339家社區診所共同防治代謝症候群，（記者蔡淑媛攝）

千禧之愛健康基金會攜手統一超商推出的「三高蔬果有福」活動。（記者蔡淑媛攝）

