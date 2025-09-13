為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化鄉間深夜出現測速照相警示圖案 民眾質疑搶錢警方回應了

    彰化縣秀水鄉秀中街晚間出現測速照相警示圖像。（圖由警方提供）

    彰化縣秀水鄉秀中街晚間出現測速照相警示圖像。（圖由警方提供）

    2025/09/13 20:54

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉秀中街昨（12日）晚間有機車族經過時，發現路邊出現測速照相警示圖案，鄉間小路也測速照相，網友認為搶錢搶過頭；警方指出，日前路口發生死亡車禍，因此加強取締超速車輛，提醒鄉親注意行車安全。

    機車族指出，昨晚10點多他騎機車經過秀中街，發現路邊有一支三腳架測速照相圖案，三更半夜實在很扯，且這條路段要限速多少？只有擺放照相警示，並沒有速限提示，至少有3輛車經過被拍照，所以他是時速30就超速嗎？

    網友指出，晚間該時段根本沒甚麼車輛在路上，是警力過剩只好拚命安排這種勤務嗎？有網友則提問說，是否無標示速限的時候都是40公里？甚至有網友笑稱，會不會是警方收隊時忘記把這塊牌子帶回去？不過也有網友持不同意見說，鄉間小路最容易出事，慢慢開就沒事，守法的人都不用怕被開單；這塊牌子是警方善意提醒，讓大家平安到家。

    鹿港警分局則表示，9月5日晚間11點多秀水鄉民華巷、秀中街口發生死亡交通事故，因此在肇事路段加強取締超速車輛；依規定，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過50公里，但在設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過40公里，未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過30公里。

