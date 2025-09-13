駁美濃6處盜採砂石陳情無作為 高市府公布稽查、裁罰時序

高市府強調杜絕不法絕不寬貸，今年接獲美濃6處遭盜採砂石全部受理，也都向民眾回報處置情況。圖為日前市府巡查美濃盜採砂石現場。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩今揭露陳情人曾向高市府反映、再跟檢調投訴，最後才找她舉報，引發外界質疑相關單位未積極處置？市府強調，杜絕不法絕不寬貸，今年接獲美濃6處遭盜採砂石全受理，也都向民眾回報處置情況。

針對美濃新吉洋盜採坑洞，市府說明今年1月3日查獲有盜採土石情形，即主動列管、要求限期改善，逾期未改善即於3月7日裁罰100萬元。

4月再次稽查發現，坑洞有擴大情形，於6月3日主動移送地檢署偵辦，6月13日加重裁罰200萬元，並令限期回填；8月27日市府及檢調聯合大掃蕩，依違反廢棄物清理法移送偵辦，行為人已收押；9月11日市府再分別依廢清法、土石採取法、區計法，共加重裁罰1130萬，本案累計裁罰1430萬元。

高市經發局嚴正澄清，沒有他人所述向市府陳情卻未獲積極回應一事，今年度經警察局通報、或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處遭盜採土石農地，市府皆審慎受理，也都向民眾回報詳細處理情形，均嚴格依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦。

市府也強調，嚴辦嚴查盜採濫倒砂石的共犯集團，日前與柯志恩委員一同到盜採砂石案現場的前議員特助石麗君，為已列管之提供濫採坑洞地主，涉及違反廢棄物清理法，已開罰3百萬元。

此外，市府對於石麗君涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已蒐集掌握相關資料，並已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。

另有關今日媒體報導所謂前民代之子引入屏東里港幫盜挖集團，及里長之子意圖插手土石利益等，都會積極與檢調合作查辦，無論是否具有地方民代或里長等身分，一律嚴懲不貸。

