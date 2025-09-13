池上「敬字亭迎聖蹟」 踩街恭送到大坡池祭拜河伯

台東縣池上鄉今天舉辦敬字亭文化活動。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/13 20:39

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉今天舉辦「敬字亭迎聖蹟」傳統盛典，活動由玉清宮起鼓，鄉親齊聚一堂，在莊嚴的古禮祭拜後，將焚燒的字紙灰燼恭敬送往大坡池祭拜河伯水官，最後投入水中，象徵尊重文字、慎重傳承。

池上鄉公所今年活動結合傳統與創新，下午2點在玉清宮舉行象徵文化傳承精神的「敬字亭儀式」，由福原國小學童與地方長輩一同進行「收字紙、惜字、敬字」儀式，客家薪傳師吳秀瑜老師現場解說儀式意涵。緊接著登場的「踩街恭送聖蹟」遊行，踩街隊伍橫跨池上市中心一路前進到大坡池畔，沿途可見傳統樂隊、在地學生與社區團體熱情參與演出。

立委莊瑞雄說，文化若只存在書本或Google搜尋中，終究會變成歷史；唯有在生活中落實、在日常裡展現，文化才能永續傳承。池上鄉透過敬字亭活動，把敬字惜字的客家精神融入生活，不僅讓年輕一代在參與中感受到傳統價值，更凝聚了社區力量。

鄉長林建宏指出，敬字亭迎聖蹟是池上獨特的文化資產，也是鄉親共同的驕傲，池上不只是稻米的故鄉，更是文化的沃土。

