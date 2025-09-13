人潮爆量卡住！台北水舞嘉年華散場 蔣萬安受困階梯、滿臉尷尬

「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

2025/09/13 19:50

〔記者孫唯容／台北報導〕「2025台北水舞嘉年華」今（13日）在松山錫口碼頭彩虹橋展開，台北市長蔣萬安特別到場啟動首場水舞展演，不過結束後民眾湧入4號水門，現場大人、小孩都動彈不得，連蔣萬安也「一度受困」，民眾嗆聲說，「如果小孩子出事怎麼辦？」工作人員緊急廣播，並找警方來疏散人潮，10多分鐘才恢復通行。

觀傳局表示，本次水舞嘉年華開幕活動新增水火共舞橋段，吸引大批人潮前來觀賞，因應人潮，市府派出近90名警力與義交協助管制，但有關散場人潮一度疏散不易，會檢討改進，並與警察局及義交合作，強化疏散管制作為，並透過交管及調整號誌等方式持續優化改善，確保水舞活動期間散場動線順暢。

請繼續往下閱讀...

「台北水舞嘉年華」彩虹橋水舞傾瀉而下、基隆河河面120公尺平台，同步演出多種色彩水舞秀，上音樂與特效焰火，呈現出絢麗的「水火共舞」，現場聚集大批民眾一睹今年的水舞秀。

今天首場展演前，大批民眾就已聚集在4號水門，進入會場時已經出現「人擠人」的情況，水舞展演結束後，現場人潮四號水門湧入，不管大人、小孩都無法順利通行，連帶蔣萬安、副秘書長俞振華要離開時，也受困在階梯上，滿臉尷尬等待，現場有民眾紛紛不滿抱怨，「小孩子站不久」、「很熱、很擠」，更有人爆氣嗆聲說，「大家都卡住出不去，如果小孩子出事怎麼辦？到時候出事才要改嗎？」現場工作人員緊急找來警方疏散，全程約卡住10多分鐘才恢復通行。

台北市政府觀光傳播局表示，「2025水舞嘉年華」自9月13日至10月19日登場，連續37天精彩連連，活動期間每天18時30分至20時30分，每30分鐘都有一場水舞秀，精彩不間斷，每週末水岸也舉辦主題活動，還有巨型氣偶輪番現身，包含阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等深受親子喜愛的超人氣卡通IP。

觀傳局指出，今年以5首流行音樂組曲作為水舞展演曲目，開幕結合水舞、火焰特效、高壓水柱與雷射光束，隨著音樂節奏層層推進，開幕不僅有磅礡的「水火共舞」，YOYO藝人也結合水舞帶來星光踢踏舞，搭配水幕投影出繽紛多變的圖騰，進行「人水共舞」，營造宛如水上萬花筒般的絢麗景象。

「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法