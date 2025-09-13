為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    人潮爆量卡住！台北水舞嘉年華散場 蔣萬安受困階梯、滿臉尷尬

    「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

    「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

    2025/09/13 19:50

    〔記者孫唯容／台北報導〕「2025台北水舞嘉年華」今（13日）在松山錫口碼頭彩虹橋展開，台北市長蔣萬安特別到場啟動首場水舞展演，不過結束後民眾湧入4號水門，現場大人、小孩都動彈不得，連蔣萬安也「一度受困」，民眾嗆聲說，「如果小孩子出事怎麼辦？」工作人員緊急廣播，並找警方來疏散人潮，10多分鐘才恢復通行。

    觀傳局表示，本次水舞嘉年華開幕活動新增水火共舞橋段，吸引大批人潮前來觀賞，因應人潮，市府派出近90名警力與義交協助管制，但有關散場人潮一度疏散不易，會檢討改進，並與警察局及義交合作，強化疏散管制作為，並透過交管及調整號誌等方式持續優化改善，確保水舞活動期間散場動線順暢。

    「台北水舞嘉年華」彩虹橋水舞傾瀉而下、基隆河河面120公尺平台，同步演出多種色彩水舞秀，上音樂與特效焰火，呈現出絢麗的「水火共舞」，現場聚集大批民眾一睹今年的水舞秀。

    今天首場展演前，大批民眾就已聚集在4號水門，進入會場時已經出現「人擠人」的情況，水舞展演結束後，現場人潮四號水門湧入，不管大人、小孩都無法順利通行，連帶蔣萬安、副秘書長俞振華要離開時，也受困在階梯上，滿臉尷尬等待，現場有民眾紛紛不滿抱怨，「小孩子站不久」、「很熱、很擠」，更有人爆氣嗆聲說，「大家都卡住出不去，如果小孩子出事怎麼辦？到時候出事才要改嗎？」現場工作人員緊急找來警方疏散，全程約卡住10多分鐘才恢復通行。

    台北市政府觀光傳播局表示，「2025水舞嘉年華」自9月13日至10月19日登場，連續37天精彩連連，活動期間每天18時30分至20時30分，每30分鐘都有一場水舞秀，精彩不間斷，每週末水岸也舉辦主題活動，還有巨型氣偶輪番現身，包含阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等深受親子喜愛的超人氣卡通IP。

    觀傳局指出，今年以5首流行音樂組曲作為水舞展演曲目，開幕結合水舞、火焰特效、高壓水柱與雷射光束，隨著音樂節奏層層推進，開幕不僅有磅礡的「水火共舞」，YOYO藝人也結合水舞帶來星光踢踏舞，搭配水幕投影出繽紛多變的圖騰，進行「人水共舞」，營造宛如水上萬花筒般的絢麗景象。

    「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

    「台北水舞嘉年華」散場，人潮向4號水門湧入，現場擠爆動彈不得，蔣萬安、副秘書長俞振華也受困在階梯上，滿臉尷尬等待。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播