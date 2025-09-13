為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南郵局桌球賽 JET桌球用品隊奪冠

    台南郵局桌球賽，JET桌球用品隊奪冠，中華電信台南營運處獲亞軍，台北郵局與台南郵局並列季軍。（台南郵局提供）

    台南郵局桌球賽，JET桌球用品隊奪冠，中華電信台南營運處獲亞軍，台北郵局與台南郵局並列季軍。（台南郵局提供）

    2025/09/13 19:49

    〔記者王捷／台南報導〕台南郵局今天舉辦「企業客戶及郵政員工桌球邀請賽」，邀集14支隊伍齊聚投遞中心6樓禮堂同場競技，透過球技交流增進彼此情誼。活動由中華郵政公司副總經理蔡文慶主持開幕，他強調桌球老少咸宜、益於身心，是值得大力推廣的運動。

    參賽名單陣容多元，包含國防部主計局財務中心、台南市政府交通局、消防局、台灣高等法院台南分院、台灣高等檢察署台南檢察分署、台糖公司台南區處、中華電信台南營運處、奇美實業、JET小霸王桌球用品等9支企業及機關代表隊，還有總公司聯隊、台北郵局、台中郵局、高雄郵局及地主台南郵局等5支郵政隊伍，共計14隊同場較勁。

    歷經一天激烈比賽，JET小霸王桌球用品隊脫穎而出奪下冠軍，中華電信台南營運處隊獲亞軍，台北郵局聯隊與台南郵局隊並列季軍。賽事結束後，選手們展現運動家精神，彼此以球會友，勝不驕敗不餒。主辦單位也特別安排合影留念，由蔡文慶副總經理與台南郵局經理梁儷妍一同頒獎，為活動畫下圓滿句點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播