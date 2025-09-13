台南郵局桌球賽，JET桌球用品隊奪冠，中華電信台南營運處獲亞軍，台北郵局與台南郵局並列季軍。（台南郵局提供）

2025/09/13 19:49

〔記者王捷／台南報導〕台南郵局今天舉辦「企業客戶及郵政員工桌球邀請賽」，邀集14支隊伍齊聚投遞中心6樓禮堂同場競技，透過球技交流增進彼此情誼。活動由中華郵政公司副總經理蔡文慶主持開幕，他強調桌球老少咸宜、益於身心，是值得大力推廣的運動。

參賽名單陣容多元，包含國防部主計局財務中心、台南市政府交通局、消防局、台灣高等法院台南分院、台灣高等檢察署台南檢察分署、台糖公司台南區處、中華電信台南營運處、奇美實業、JET小霸王桌球用品等9支企業及機關代表隊，還有總公司聯隊、台北郵局、台中郵局、高雄郵局及地主台南郵局等5支郵政隊伍，共計14隊同場較勁。

請繼續往下閱讀...

歷經一天激烈比賽，JET小霸王桌球用品隊脫穎而出奪下冠軍，中華電信台南營運處隊獲亞軍，台北郵局聯隊與台南郵局隊並列季軍。賽事結束後，選手們展現運動家精神，彼此以球會友，勝不驕敗不餒。主辦單位也特別安排合影留念，由蔡文慶副總經理與台南郵局經理梁儷妍一同頒獎，為活動畫下圓滿句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法