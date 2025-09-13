為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    勵馨打造青少年音樂祭 五大議題交織心聲共鳴

    Live Podcast小舞台吸引青少年參與聆聽。（勵馨基金會提供）

    2025/09/13 19:50

    〔記者吳柏軒／台北報導〕勵馨基金會於今（13）日下午3點在北市圓山花博公園舉辦《這我！青少年音樂祭—焦感神經》，以「音樂×議題×青少年共鳴」為核心，邀請青少年透過音樂演出、Live Podcast、議題展區與互動市集，正面回應世代焦慮，探索自我與多元可能。

    現場聚集多組樂團與創作者，包括Andr、守夜人、楊舒雅、P!SCO、Who Cares胡凱兒、海豚刑警，以及與青少年對話的Podcast主持人呱吉、志祺、歐娜、公館青少年等，將以音樂和對話交織出充滿能量與想像力的下午。

    勵馨指出，今年音樂祭以「焦感神經」為主題，象徵青少年在資訊爆炸、社群壓力下的共同心境，渴望被看見卻又害怕被看見，想與眾不同卻又擔心過於不同。現場規劃「數位焦慮、關係焦慮、外貌焦慮、生存焦慮與性別觸礁」五大議題展區，也以創意展演和線上線下互動遊戲，帶領青少年辨識、理解並安放情緒，學習劃出界限、找到自己的節奏。

    勵馨副執行長王淑芬表示：「在社群媒體時代，青少年每天都承受來自外界的比較與評價壓力，很容易懷疑自己是否足夠好。這樣的焦慮其實無處不在，透過這場活動，我們希望讓他們知道，焦慮並不可怕，找到自己的價值才是關鍵。」

    「這我！青少年音樂祭」是由勵馨「女孩日」系列活動轉型而來，但如今性別議題已不再侷限於女孩。當今青少年雖理解性別平等的重要，卻仍缺乏在日常落實的實踐力，因此將「女孩培力」拓展為「青少年性別培力」，透過音樂祭多元表演與分享，陪伴所有青少年面對多重焦慮與複雜挑戰，讓其看見人生更多選擇與可能。

    勵馨透過5大議題展區透露青少年心聲，與其共鳴。（勵馨基金會提供）

