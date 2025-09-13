為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    遠百嘉義店「韓流魅力物產展」 抽台北-首爾來回機票

    遠百嘉義店今天舉辦「小小韓服體驗營」，讓小朋友穿上色彩繽紛的典雅韓服，學習傳統禮儀。（遠百嘉義店提供）

    遠百嘉義店今天舉辦「小小韓服體驗營」，讓小朋友穿上色彩繽紛的典雅韓服，學習傳統禮儀。（遠百嘉義店提供）

    2025/09/13 19:09

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕遠東百貨嘉義店「韓流魅力物產展」今天起到22日登場，逛街購物還有優惠拿，百貨服飾當日單筆滿3000元加贈韓流魅力物產展100元抵用券，還有機會抽中「台北-首爾來回機票」。

    遠百嘉義店今天舉辦「小小韓服體驗營」，讓小朋友穿上色彩繽紛的典雅韓服，學習傳統禮儀，參與親子除了拍照留念，也在活動中認識韓式傳統美食，並透過趣味互動增進國際視野。

    遠百嘉義店企劃課說，韓流魅力物產展有多種正宗韓味美食及人氣零食，包括長時間熬煮成乳白色的湯頭濃郁的牛骨雪濃湯、營養滿分的蔘雞湯、香蕉牛奶胖胖瓶、栗子牛奶，以及海鹽、照燒醬、起司、火辣、山葵海苔、鮭魚脆片等，不用飛韓國在台灣就能品嘗。

    遠百APP會員於韓流魅力物產展當日消費滿599元以上，即可獲得電子抽獎序號乙組，活動結束後，抽出一名幸運兒贈送一張「台北-首爾來回機票」，來一趟體驗道地韓國美食之旅。

    遠百嘉義店「韓流魅力物產展」有多種正宗韓味美食及人氣零食。（遠百嘉義店提供）

    遠百嘉義店「韓流魅力物產展」有多種正宗韓味美食及人氣零食。（遠百嘉義店提供）

