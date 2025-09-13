為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百米巨龍重現 府城隍廟遶境魅力翻轉8成民眾心中印象

    「百米巨龍」由台南大學體育系學生組裝操練，在台灣府城隍廟表演。（台南大學提供）

    「百米巨龍」由台南大學體育系學生組裝操練，在台灣府城隍廟表演。（台南大學提供）

    2025/09/13 18:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕百米巨龍重現台南街頭！台灣府城隍廟祈福活動，今（13）日登場，台南市長黃偉哲、市議長邱莉莉及台南大學校長陳惠萍一同祈福，祝願22日赴嘉義參與「城隍夜巡諸羅城」遶境活動圓滿，也祈求風調雨順、市民安康。

    民政局長姜淋煌表示，今年上半年，府城隍廟舉辦「巡城祭」系列活動，包括4月聯合14間在地宮廟踩街響應反霸凌、5月全台11間城隍廟齊聚巡城，沿舊城輪廓遶境象徵守護台南。問卷調查顯示，超過9成民眾願意參與未來遶境，8成改變對遶境的負面印象，堪稱優質宗教文化典範。社會公益方面，廟方亦於「0121」楠西地震及丹娜絲風災捐款共450萬元協助重建。

    這次出巡，特別以建國百年慶典設計、全國「最大尾」百米巨龍，由台南大學體育系學生組裝操練。今日前導隊伍自台南大學出發，途經孔廟、美術館1館、台灣文學館、消防局、第七大隊中正分隊、湯德章紀念公園、中西區公所，最後抵達府城隍廟。

    黃偉哲表示，遶境隊伍由在地藝陣組成，透過青年參與廟會實踐傳統技藝，將台南獨有民俗文化與藝術帶到嘉義街頭，也讓傳統技藝在現代生活中生根，展現台南深厚文化底蘊與創新活力。

    台南市長黃偉哲（中）、市議長邱莉莉（左三）到場祝福9月底台灣府城隍廟出巡「嘉義夜訪諸羅城」活動圓滿順利。（台南市民政局提供）

    台南市長黃偉哲（中）、市議長邱莉莉（左三）到場祝福9月底台灣府城隍廟出巡「嘉義夜訪諸羅城」活動圓滿順利。（台南市民政局提供）

