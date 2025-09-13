前空勤飛官加入國家森林監測志工 「空中守護」變「地面巡護」

林業及自然保育署屏東分署分署長楊瑞芬（左）為加入國家森林監測志工的前空勤總隊飛行教官陳坤煌（右）授證。（林業及自然保育署屏東分署提供）

2025/09/13 18:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕林業及自然保育署屏東分署今（13）日舉辦第二期國家森林調查監測志工授證典禮，共有17名新志工完訓正式加入行列，平均年齡54歲，比第一期下降9歲，顯示山林守護工作朝向年輕化、多元化發展。

屏東分署自2017年推動「國家森林調查監測志工」制度以來，第一期28名志工已在山林間默默奉獻多年。今年再添17名新夥伴，志工總數達45人，男性30人、女性15人。志工們需深入林地，透過紀錄異常現象、回報盜伐情況與監測火源，扮演森林的「眼睛與耳朵」，有效強化巡護能量與防火守望功能。

請繼續往下閱讀...

屏東分署為新進志工規劃教育訓練，涵蓋森林監測知能、森林防火、登山安全及技能實作等。除了室內外課程，更安排屏東分署轄內4個工作站實地見習，總訓練時數為64小時。透過完整授課，讓志工在理論與實務間獲得完整訓練，確保其在巡護、監測與防災任務中具備專業能力。

新進志工王鳳女因家人長年擔任解說志工而深受啟發，曾在奇美博物館服務，體會到志工服務的價值。隨著生活重心轉向戶外，她選擇投入森林巡護，以實際行動守護大自然。新志工陳坤煌是前空勤總隊飛行教官，長年翱翔山林，曾參與森林火災防救與山屋建材吊運，2010年獲「林務保育有功人員」表揚。退休後，他再度投入森林守護，把「空中守護」的經驗延伸到「地面巡護」，展現退而不休的熱忱。

屏東分署說，未來將持續提供安全裝備、數據平台與教育訓練，協助志工在巡護與防災挑戰中發揮專業，也期待志工夥伴，將森林資源永續經營的理念推展至社區與社會各角落，共同守護高屏山林。

林業及自然保育署屏東分署分署長楊瑞芬（左）為新進志工王鳳女（右）授證。（林業及自然保育署屏東分署提供）

第二期國家森林監測志工授證儀式大合照，前排左2為王鳳女、後排左5為陳坤煌。（林業及自然保育署屏東分署提供）

林業署屏東分署今舉辦第二期國家森林調查監測志工授證典禮。（林業及自然保育署屏東分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法