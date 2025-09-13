為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
    生活

    怕來不及發了！應曉薇曬愛女倫敦大學畢業照：照顧好自己

    應曉薇今日在臉書發文，曬出愛女畢業照。（取自應曉薇臉書）

    應曉薇今日在臉書發文，曬出愛女畢業照。（取自應曉薇臉書）

    2025/09/13 17:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高院12日撤銷前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇的交保裁定、發回北院更裁。應曉薇今日在臉書發文，曬出愛女畢業照，驕傲表示她10日從「倫敦大學學院公衛系畢業」，還準備要去讀「帝國理工學院公衛碩士」。應曉薇說，怕再不發文就來不及發了，「妳一個人在倫敦要好好照顧自己喔。」

    「怕不發文又來不及發了」應曉薇今日在臉書發文表示，她的小女兒應佳伶以「第一等成績」，9月10日從倫敦大學學院公衛系畢業了。她也驕傲地宣布，小女兒會繼續留在倫敦，因為她要去攻讀全世界排名第二的「帝國理工學院公衛碩士」。

    應曉薇也感性喊：「應佳伶恭喜妳，妳好棒。媽咪獻上我無限的祝福，妳一個人在倫敦要好好照顧自己喔。」對於網友關心，她則表示：「謝謝大家關心，我也會加油。請大家不要擔心我，所有的市民朋友都要幸福快樂喔。」

    此外，應曉薇大女兒本月初現身民眾黨「義勇軍」YouTube頻道「小草-艾草」聲援母親，一露面就讓網友驚為天人，稱讚她擁有頂級、神仙級容貌，還有大量網友「歪樓」認應曉薇為「岳母」。

