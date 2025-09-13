桃園孔廟配合孔子誕辰釋奠典禮 15日起閉館至30日暫停開放參觀

桃園市每年的各界紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮都莊嚴隆重。（資料照，桃園市政府提供）

2025/09/13 17:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局為籌備9月28日「桃園市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮」，規劃桃園市孔廟將自15日起到30日閉館，除習儀及釋奠典禮外，暫停開放參觀。

民政局長劉思遠說，釋奠典禮從28日上午6點到8點舉行，並將於26日上午7點到9點彩排，歡迎民眾觀禮；去年孔廟釋奠典禮由桃園市長張善政擔任正獻官，依循古禮中的三獻儀式與32道程序，表達對孔子的崇高敬意，加上傳統宮庭雅樂與古典祭儀營造恢弘氣勢，吸引許多民眾前來觀禮；今年教師節當天，也將舉辦莊嚴的「桃園市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮」，傳達緬懷孔子的心意。

配合釋奠典禮，桃園孔廟停車場將於23日下午3點到24日下午3點、25日下午3點到28日中午12點，管制停車，但若遇颱風，管制停車時間將延至29日；周邊道路包括，桃園區成功路三段的三聖路到公園路間紅線路段、三聖路雙側道路，將於26日上午5點到中午12點、28日上午5點到中午12點開放路邊臨時停車。

