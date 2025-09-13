暨大幫茭白筍田節能、保育穿山甲 前進亞太永續博覽會展成果

亞太永續發展博覽會在台北舉辦，暨南國際大學榮譽講座教授蔣本基（中）也是台大環工所終身特聘教授，肯定暨大近年在永續發展努力的成果。（暨南國際大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025亞太永續博覽會」今（13）日在台北南港展覽館舉行，國立暨南國際大學科技學院USR團隊以「永續環境與人才培育計畫：環境友善行動」為主題，展現學校多年在南投深耕的成果，包括推動太陽能發電、幫茭白筍田節能減碳以及保育穿山甲等成果。

暨大校長武東星說明，在環境永續方面，暨大持續推動能源轉型與碳減量，截至去（2024）年已建置8640 kWp太陽能光電設備，年發電量達14739 GJ，占全校用電量約33.8％，相當於減少165.8公噸二氧化碳排放。

農業節能方面，暨大透過「茭白筍田節能減碳計畫」，將傳統400W高壓鈉燈更換為100W LED燈，節電率達50％至70％，去年共降低了茭白筍田32.7萬度電量使用，減少165.8 噸碳排放量，於埔里建立25公頃示範區，成為全台農業節能典範；而生態保育上，暨大推動「穿山甲友善校園計畫」，並將生態教育融入新生課程，讓保育意識深入校園文化。

武東星說，永續是世代共榮的責任，透過亞太永續博覽會的平台，暨大希望將南投埔里的經驗推向國際，分享如何透過學術研究與社會行動推動永續，暨大並將持續以STEAM模組、USR行動與產學合作為核心，結合在地資源與國際趨勢，目標在2043年達成校園淨零，讓大學成為連結地方與世界的橋梁，並在教育、環境與產業發展中引領未來。

此外，教育永續則透過偏鄉教育行動展現影響力，去年暨大陪伴1928位偏鄉學童，與教育部合作建立「偏鄉無證教師支持系統」，協助代理教師提升專業力與教學自信，確保偏鄉學童受教品質，並結合USR計畫與高中端合作，設計STEAM課程，從AI到食農教育持續擴大教育公平的實踐效應。

地方產業發展方面，暨大致力於推動水沙連區域產業轉型，以「咖啡×綠色餐飲×農特產」跨域整合為核心，輔導在地咖啡農導入永續栽培技術，並推廣特色農產品的體驗設計與品牌加值，暨大同時與泰國清邁、孔敬大學，以及日本高知大學、信州大學、龍谷大學展開咖啡技術交流，讓地方特色產業走向國際。

